Palkkapäivä! Kerttu Niskanen moninkertaisti ansionsa Tour de Skillä

Ennen Touria Niskanen oli tienannut tämän kauden maailmancupista 23 600 Sveitsin frangia, jonka kurssi on lähes identtinen euron kanssa.

Kläbolla sauma maksimiin

Tämän vuoden Tourin yhden hiihtäjän maksimipalkintopotti on 113 000 frangia. Tämä koostuu kokonaiskisan ykkössijasta (80 000), pistekilpailun ykkössijasta (6 000) ja yksittäisten osakilpailujen palkinnoista (voittajalla 3 000) sekä Tour-johtajalle jaettavasta bonuksesta (1 000). Yksittäisistä etapeista voi siis ansaita 27 000.

Norjan Johannes Hösflot Kläbolla on vielä teoreettinen mahdollisuus tähän, sillä hän on voittanut kaikki kuusi jo hiihdettyä miesten etappia. Lisäksi hän on jo varmistanut pistekilpailun voiton.