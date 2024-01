FISin kohupäätös saa täystyrmäyksen Jari Isometsältä: "Onhan se nyt syvältä hanurista"

– Onhan se nyt syvältä hanurista, Isometsä älähtää.

– Tuntui aprillipilalta, kun ensimmäisen kerran uutisen luin, mutta huomasin, että ei ole huhtikuun ensimmäinen.

Isometsä vertaa päätöstä siihen, että tenniksessä päätettäisiin luopua Wimbledonin turnauksesta tai golfissa Mastersista.

Myös monet huippuhiihtäjät ovat kritisoineet päätöstä.

–Tämä on tylsää. Holmenkollenin viisikymppiä on klassikko, jossa haluaa kilpailla, Jens Burman sanoi Aftonbladetille.

– Olisi parempi siirtää sitä viikolla ja pitää vapaa viikonloppu MM-kisojen jälkeen, Frida Karlsson totesi.

Johan Häggström korostaa Holmenkollenin perinteitä.

– Se on yksi parhaista kisoista, jonka voi voittaa.

"Sellainen kansanjuhla"

Holmenkollenin 50 kilometrin kilpailu on hiihtomaailman kenties legendaarisin koitos, joka kerää ladun varteen jopa 100 000 katsojaa.

Norjalainen VG kertoo, että Oslon kupeessa kisattiin viidelläkympillä ensimmäisen kerran jo vuonna 1888 ja säännöllisesti kisa on järjestetty vuodesta 1902 lähtien. Perumisia on ollut harvoin. Vuonna 1909 kisa jäi hiihtämättä. Muuten kisa on peruttu joitain kertoja lumen puutteen vuoksi. Vuosina 1941-1945 toinen maailmansota laittoi kisan tauolle. Viimeksi Holmenkollenin 50 kilometriä jäi hiihtämättä vuonna 2009, kun kisa-aluetta rakennettiin vuoden 2011 MM-kisoja varten.

Isometsä painottaa, ettei hyviä asioita saisi muuttaa.

– Jos on olemassa joitain asioita, joita ei pidä muuttaa, niin Holmenkollenin 50 kilometriä on yksi niistä, Isometsä sanoo.

– Se on legendaarinen kisa, jota hiihtäjät ovat aina arvostaneet ja joka vuosi odottavatkin. Se on sellainen kansanjuhla siellä.

Isometsä kisasi omalla urallaan Holmenkollenilla lukuisia kertoja. Tunnelma 50 kilometrin kilpailussa on ainutlaatuinen.

– Ihan huikea tapahtuma. Muutaman kerran olen sipannut siellä totaalisesti, mutta siellä ei vain voi keskeyttää. Yleisön tuki ja huuto on niin valtava. On torvisoittokuntaa keskellä nousua, se on sellainen kansanjuhla, asiantuntija muistelee.

– Jo päivää ennen, kun menee kiertämään latua ja testaamana suksia, siellä on 50 000 ihmistä metsässä huutamassa ja hurramaassa ja laulamassa lauluja. Se on niin ainutlaatuinen, että jokainen hiihtäjä maailmassa haluaa kokea sen aivan varmasti. Jos se otetaan pois, se on iso lovi hiihdon historiaan.

"On vähän liikaa yritystä"

FIS perusteli päätöstään sillä, että Trondheimin MM-kilpailuissa hiihdetään 50 kilometrin kilpailu viikkoa ennen Holmenkollenin viikonloppua. Viime vuonna Planican MM-hiihtojen 50 kilometrin kisan jälkeen moni urheilija jäi pois Holmenkollenin viideltäkympiltä.

– Holmenkollen on yksi suurimmista tapahtumistamme. Se on ikoninen, perinteikäs ja historiallinen. Se on kaikkea, mitä rakastamme mastohiihdossa, ja Holmenkollen ansaitsee kaikki parhaat hiihtäjät kilpailemaan, FISin kilpailujohtaja Michal Lamplot sanoi Aftonbladetille.

– Kahden 50 kilometrin kilpailun järjestäminen perätysten ei luultavasti ole paras vaihtoehtomme.

Isometsä tyrmää näkemyksen.

–En oikein tiedä, mikä se perustelu on. Trondheimissa on MM-kisat, ja tulisi kaksi viisikymppistä lähekkäin, mutta niin oli viime vuonnakin ja niin on ollut aina.

Isometsän mukaan kaksi 50 kilometrin kisaa viikon välein ei ole urheilijoille mikään ongelma.

– Ei todellakaan. Hyvin treenanneelle ja valmistautuneelle urheilijalle se ei ole minkäänlainen ongelma

– Kuka tämän päätöksen on tehnyt, saa nimensä historiaan. Ei positiivisessa valossa, mutta kuitenkin.

Asiantuntija hämmästelee maastohiihdossa vallalla olevaa suurta tarvetta "koko ajan uudistaa".

– Tuli sprintit ja muut jossain vaiheessa niin saatiin uudistuksia aikaan. Nyt, kun ohjelma on vähän vakiintunut, niin nyt haetaan... Niin kuin Tour de Ski osoittaa. On kaiken maailman takaa-ajoja ja sääntöjä mulkataan koko ajan, Isometsä päivittelee.

– On vähän liikaa yritystä ja se osuu nyt kyllä omaan nilkkaan. Jokainen joka hiihtourhelua seuraa aktiivisesti on varmasti, 100-prosenttisesti sitä mieltä, että päätös on väärä. Eivät päättäjätkään voi olla niin tyhmiä, etteivät tajua, että hölmö päätös.

FISin linjaus koskee Holmenkollenin kisoja vuonna 2025. Isometsä ei usko päätöksen jäävän pysyväksi.