Venäläisurheilija hämmensi puheillaan Lahdessa – norjalaiset järkyttyivät Ukraina-kommenteista

– Itä-Ukrainassa on paljon paineen alla olevia ihmisiä, ja mielestäni jonkun pitää... Tämä ei kuulu meille. Me olemme urheilijoita, jotka kilpailevat ja tarjoavat yleisölle viihdettä, Barkov sanoi lisäten, etteivät politiikka ja urheilu ole yhteydessä.

– Hän vaikuttaa hyvin hämmentyneeltä. He ovat täysin väärän tiedon varassa. Heille tyrkytetään paljon Venäjän propagandaa, ja ihmisten pääsy oikean tiedon äärelle on rajoitettua. He eivät välttämättä näe juuri muuta kuin venäläistä mediaa, joten tilanne on haastava heille.