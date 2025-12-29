Rovaniemen lentokenttäkaaos jatkuu.
Lapissa lähes tuhat Hannes-myrskyn takia jumiin jäänyttä matkustajaa odottaa edelleen lentoa Rovaniemellä, kerrotaan lentoasemayhtiö Finavian viestinnästä.
Matkustajia odottamassa lentojaan Rovaniemen lentoasemalla maanantaina.Str / Lehtikuva
Finavian mukaan lentokentällä on tänään maanantaina vilkasta käynnissä olevan talvisesongin, mutta myös lauantaina ilman lentoa jääneiden matkustajien uudelleenreititysten takia.
Matkustajien uudelleenreititys on liput myyneiden lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien vastuulla.
Finavian mukaan Rovaniemen lentoliikenne itsessään toimii normaalisti, mutta jumiin jääneiden matkustajien kotiinpääsy riippuu lipunmyyjien mahdollisuudesta lentojen uudelleenreitityksiin.