Onko katukaupassa liikkeellä mahdollisesti hengenvaarallisia pillereitä? Sosiaalityöntekijä penää poliisilta huolellista tutkintaa: "Kaikkia huhuja yhdistää sama aine"

Helsingin poliisilaitoksen mukaan alueen myrkytyskuolemissa ei ole nähty merkittävää piikkiä eikä fentanyylistä ole ollut viitteitä, mutta kaupungin sosiaalityöntekijän mielestä aiheesta on syytä puhua julkisesti.

Viitteitä tällaisen yhdisteen leviämisestä Suomessa on myös A-klinikkasäätiön nopean huumetiedon verkosto Nopsalla. Huumetyöntekijöiden ammattilaisista koostuvalle sähköpostilistalle on kertynyt useita havaintoja ympäri Suomea, joissa kerrotaan sama asia: katukaupasta saatavaan lääkeyhdiste Ksaloliin on mahdollisesti lisätty fentanyyliä.