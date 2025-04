Kokaiinikäryissä napataan yhä vahvaa kamaa – huumeen seassa erittäin vaarallisia yllätyksiä

Viranomaisten takavarikoiman kokaiinin puhtaus on pudonnut aiemmista ennätysluvuista, vaikka aine on yhä historiallisen voimakasta.

Viime vuonna keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa tutkittu kokaiini oli keskimäärin 64 prosenttista, kun edellisenä vuonna aine oli keskimäärin vahvuudeltaan 75-prosenttista. Tutkittujen näytteiden voimakkuus vaihteli yksiprosenttisesta jauheesta aina 96-prosenttiseen aineeseen.

Ennen vuotta 2021 Suomessa takavarikoitu kokaiini oli yleensä keskimäärin noin viisikymmenprosenttista ja usein tämän alle. EU-maissa kokaiini on keskimäärin noin 70-prosenttista.

1:48 Viime vuonna uutisoitiin siitä, että Suomessa tavattu kokaiini on keskimäärin ennätyksellisen vahvaa. Katso videolta, mistä on kyse.

Lue myös: Kokaiini on Suomessa nyt ennätyksellisen vahvaa

Vahva kokaiini kertoo suuresta tarjonnasta

Kokaiinia tuli viime vuonna rikostekniseen laboratorioon tutkittavaksi 713 kokaiinierää, mikä tarkoitti runsasta 57 kiloa. Vuonna 2023 tutkittavana oli yli 90 kiloa kokaiinia. Tuloksia tulkitessa on hyvä huomata, ettei kokaiinin pitoisuutta määritellä alle neljän gramman kokaiinierille.

Keskusrikospoliisista arvioitiin viime vuonna MTV Uutisille, että yhä vahvempi kokaiini kertoo sen runsaasta tarjonnasta.

– Ainetta on koko ajan enemmän ja enemmän liikenteessä. Kun sitä on liikenteessä paljon, se on yleensä myös vahvaa. Täällä on kysyntää kalliille kokaiinille, ja se taas houkuttaa kansainvälisiä rikollisryhmiä tuomaan kokaiinia Suomeen, rikoskomisario Hans Fagerström keskusrikospoliisista kertoi tuolloin.

Kansainvälinen verkosto havainnut huolestuttavan trendin

Vaikka takavarikoidun kokaiinin keskivahvuus olisi korkea, ei se poista sitä faktaa, että huumeita jatketaan huume-erästä saatavien voittojen kasvattamiseksi. Jos kokaiini on keskimäärin 64-prosenttista, tarkoittaa se, että keskimäärinkin noin kolmannes aineen painosta on jotain muuta kuin kokaiinia. Katukaupassa kokaiinia voi olla myydystä tuotteesta vain murto-osa. Jatkeaineet voivat olla hyvinkin haitallisia.

Eurooppalainen huumehaittojen vähentämiseen keskittyvä verkosto Correlation julkaisi tammikuussa raportin, jonka mukaan yhä useammassa kokaiinierässä on jatkeaineita ja kokaiinin keskimääräinen vahvuus on laskussa. Raportin mukaan noin joka neljättä tutkittua kokaiininäytettä oli jatkettu.

Raportin mukaan kokaiinin puhtaus romahti nopeasti viime vuonna ja on laskenut jo koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.

Tiedot ovat osa raporttia, jossa kerrottiin eri puolilla Eurooppaa toimivista ainetunnistuspalveluista, joissa ihmiset voivat tutkia, mikä heidän hallussaan olevien huumeiden koostumus aidosti on. Tiedot ovat vajavaiset, sillä kaikkialla maailmassa ei ole ainetunnistuspalveluita. Esimerkiksi Suomessa ei tällä hetkellä huumeita käyttävä voi selvittää hankkimiensa aineiden koostumusta.

Raportissa käytetystä datasta puolet tulee Britanniasta ja Espanjasta, joka vaikeuttaa tietojen yleistämistä. Tietoja voinee silti käyttää suuntaviivoina arvioidessa tilannetta Euroopassa laajemmin, sillä huumekauppa on rajat ylittävää, kansainvälistä rikollisuutta.

Yleisimpiin jatkeaineisiin liittyy vakava vaara

Correlationin raportin mukaan yleisimmät jatkeaineet kokaiinissa olivat levamisoli, fenasetiini, prokaiini ja kofeiini.

Vuonna 2023 näistä jatkeaineista raportoitiin myös Suomessa. Tuolloin A-klinikkasäätiö tutki huumeiden sisältämiä aineita Kadulta labraan -hankkeessa. Hankkeen aikana kokaiinista löydettiin kaikkia mainittuja jatkeaineita.

Jatkeaineet voivat olla kokaiinia käyttävälle merkittävä terveysriski. Kokaiini itsessään on terveydelle haitallista, mutta jatkeaineet voivat olla käyttäjälle täysin tuntemattomia. Pahimmillaan voi olla, että niillä on ennakoimattomia yhteisvaikutuksia henkilön lääkityksen tai potemien sairauksien kanssa.

Esimerkiksi levamisolin on havaittu kytkeytyvän esimerkiksi heikentyneisiin kognitiivisiin kykyihin.

– Levamisolia käytetään eläinten madotuslääkkeenä ja sen käyttöä syöpähoidoissa tutkitaan. Toistuva altistus levamisolille alentaa valkosolujen määrää ja voi aiheuttaa paikallisia ihokuolioita. Fenasetiini on parasetamolin kaltainen kipu- ja kuumelääke, jonka käytöstä alettiin luopumaan 1970-luvulla, koska se aiheutti munuaisvaurioita, tutkimuksen käytäntöjen toteutuksesta vastaava Janne Nahkuri kertoi tuolloin tiedotteessa.

Kofeiini lienee kaikille suomalaisille tuttu yhdiste, joka on muun muassa kahvin, teen ja energiajuomien piristävän vaikutuksen takana. Piristävä vaikutus tekee siitä suositun jatkeaineen piristeenä käytetyillä huumausaineille, kuten kokaiinille ja amfetamiinille. Kofeiinin antama ”pärinä” voi auttaa naamioimaan sen, että aine on jatkettua.

Sitä, miksi joitain jatkeaineita käytetään voi liittyä useita syitä. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että esimerkiksi levamisoli jäljittelee visuaalisesti kokaiinin ulkonäköä, mutta lisäksi se myös saattaa voimistaa tai pidentää kokaiinin koettuja vaikutuksia.

4:46 Vuonna 2022 uutisoitiin, että kokaiinin käyttö on kasvanut pääkaupunkiseudulla niin rajusti, että se on yleisempää kuin amfetamiini.

"Kokaiinin seuraajaan" liittyy kuolemanvaara

Prokaiini on erityisen vaarallinen yhdiste kokaiinin jatkeaineena. Se kehitettiin kokaiinin korvaajaksi paikallispuudutteena, mutta on sittemmin korvattu pitkälle muilla puudutteilla. Jatkeaineena se on toimiva, koska se imitoi kokaiinin puuduttavaa vaikutusta nenään nuuskatessa tai kielellä testatessa.

Edellä mainitussa Correlation raportissa todettiin, että paikallispuudute prokaiinia on havaittu kokaiinissa kasvavia määriä.

Prokaiinin vaarat liittyvät erityisesti kokaiinin käyttöön suonensisäisesti. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ruiskujäämätutkimuksissa on havaittu, että ainakin Helsingissä tapahtuu kokaiinin pistokäyttöä.

Prokaiini pääsee suonensisäisesti käytettynä suoraan systeemiseen verenkiertoon ja sydämeen, jossa se voi aiheuttaa myrkytyskuolemia. Saksassa prokaiinihavainnoista varoitetaan kokaiinin yhteydessä suhteellisen säännöllisesti juuri tämän vuoksi.

Maailmalla on ollut useita esimerkkejä siitä, miten kokaiinin puudutusaineilla jatkaminen voi olla ainetta käyttäville kohtalokasta. Esimerkiksi vuonna 2021 viranomaiset Australian New South Walesissa varoittivat, että toista puudutusaine lidokaiinia on havaittu kokaiinin jatkeaineena ja aine on liitetty kahteen alueella tapahtuneeseen kokaiinikuolemaan.

Berliinissä sattui taas 1990-luvulla useita kuolemantapauksia suonensisäisesti kokaiinia käyttäneiden keskuudessa, joiden kuolinsyyksi todettiin kokaiiniin sekoitetut paikallispuudutusaineet lidokaiini ja tetrakaiini.

1:22 Roustaa tai Ratkaise: Entinen rikollinen Late Johansson antaa täysilaidallisen kokaiinin viihdekäytölle.