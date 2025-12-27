Jalkapallon Espanja La Ligassa annettiin perjantaina kuuden ottelun pelikielto Sevillan puolustajalle Marcaolle, kun tämä oli huutanut erotuomari Alejandro Munizille Real Madridia vastaan pelatussa ottelussa.

Marca kertoi perjantaina sarjan kurinpidon vahvistaneen brasilialaisen Marcaon sanktion. Marcao oli saanut tunnin pelin jälkeen toisen keltaisen kortin ja raivostunut. Hän oli tuomarin raportin mukaan loukannut Munizin äitiä ja kutsunut tätä huoranpojaksi.

Myös Sevillan päävalmentaja Matias Almeyda sai ottelussa punaisen kortin ja on sivussa joukkueen seuraavasta ottelusta. Real Madrid voitti itse ottelun 2-0-lukemin.

Katso tilanne pääkuvan videolta.