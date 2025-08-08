Lähde: Barcelonan supertähdet rikkoivat antidopingsääntöjä – Uefa läimäisi sakot

Lamine Yamal & Robert Lewandowski
FC Barcelonan supertähdet Lamine Yamal ja Robert Lewandowski saivat Uefalta 5 000 euron sakot.
Julkaistu 08.08.2025 18:51
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on antanut sakkorangaistuksen FC Barcelonan tähtikaksikko Robert Lewandowskille ja Lamine Yamalille, uutisoi Marca.

Tapaus juontaa juurensa viime kauden Barcelonan ja Interin väliseen Mestarien liigan välieräotteluun. Barcelona putosi jatkoajan jälkeen jatkosta, ja 5 000 euron sakkorangaistukseen johtaneet rikkeet tapahtuivat ottelun jälkeen.

Marcan mukaan Yamal ja Lewandowski eivät noudattaneet antidopingvirkailijan ohjeita, eivätkä saapuneet dopingtestiin sääntöjen edellyttämässä aikamääreessä.

Lue myös: Kohu jatkuu: Barcelona vei tähtivahdin kapteeninnauhan

Yamal ja Lewandowski rikkoivat antidopingsäännöstön pykäliä 21.8 ja 21.10. Pykälien mukaan pelaajien on noudatettava kaikkia dopingtestivirkailijan ohjeita ja ilmoittauduttava dopingtestauspisteelle välittömästi testikutsun saatuaan.

Uefa lätkäisi ottelun tapahtumista myös 20 000 euron sakot ja yhden ottelun toimitsijakiellon Barcelonan päävalmentajalle Hansi Flickille sopimattomasta käytöksestä. Myös apuvalmentaja Marcus Song sai saman rangaistuksen. Flick ja Song ovat täten sivussa Barcelonan kauden ensimmäisestä Mestarien liiga -ottelusta.

