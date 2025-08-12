Erikoinen hässäkkä: Real Madrid haluaa estää FC Barcelonan ottelun toteutumisen

Espanjalainen jättiseura Real Madrid on ottanut yhteyttä kansainväliseen jalkapalloliittoon FIFA:an, jotta se estäisi FC Barcelonan ja Villarrealin Yhdysvaltojen Miamiin kaavaillun ottelun synnyn.

Espanjan jalkapalloliitto RFEF hyväksyi maanantaina La Ligan pyynnön, jossa Villarrealin joulukuinen kotiottelu FC Barcelonaa vastaan pelattaisiin Miamin Hard Rock Stadiumilla. RFEF pyytää nyt UEFA:lta lupaa, jotta se voi aloittaa otteluun liittyvät lupamenettelyt. Espanjan liitto tarvitsee myös FIFA:lta luvan otteluohjelman muutokselle.

Jos lupaproseduuri menee läpi, kyseinen kamppailu on ensimmäinen Euroopan isojen sarjojen mittelö, mikä pelataan Yhdysvaltojen maaperällä.

The Athletic uutisoi jo huhtikuussa siitä, miten FC Barcelonan kovin kilpakumppani Real Madrid on vastustanut idean hyväksyntää. Real Madrid eli lempinimeltään Los Blancos julkaisi tiistaina tiedotteen, jossa se kritisoi Villarrealia ja FC Barcelonaa lipsumasta periaatteesta, jonka mukaan kunkin seuran on pelattava puolet liigaotteluistaan kotona ja puolet liigaotteluistaan vastustajajoukkueidensa stadioneilla.

– Tämän ehdotuksen hyväksyntä avaisi oven poikkeuksille, jotka perustuisivat muihin kuin puhtaasti urheilullisiin etuihin, Real Madrid perusteli kantaansa.

Real Madrid viittaa siihen, miten seurat veisivät jatkossa kotiotteluitaan eri puolille maapalloa, mikä seuran mukaan vaikuttaisi selvästi ”urheilulliseen rehellisyyteen” ja mikä voisi johtaa kilpailun ”vääristymiseen”.

– Jos tämä ehdotus hyväksyttäisiin, sen seuraukset olisivat niin vakavia, että puhuttaisiin käännekohdasta koko jalkapallomaailmassa.

– Kaikkiin tämänkaltaisiin muutoksiin on saatava jokaisen sarjaan osallistuvan seuran yksimielinen suostumus, ja muutosten on noudatettava tarkasti virallisten kilpailujen järjestämistä koskevia kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä, Real Madridin tiedotteessa jatketaan.

Real Madrid vetosi lausunnossaan sekä FIFA:an, Euroopan jalkapalloliitto UEFA:an sekä Espanjan ylempään urheiluneuvostoon (Consejo Superior de Deportes, CSD).

La Ligan presidentti Javier Tebas on ajanut ideaa, jossa sarjan pelejä vietäisiin ulkomaille. Tebas näkee, että esimerkiksi Villarrealin ja FC Barcelonan potentiaalinen Miamin ottelu voisi vahvistaa sarjan asemaa Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Kyseinen mittelö on tarkoitus pelata joulun alla, 20. tai 21. joulukuuta.