Espanjalainen jalkapallojätti Real Madrid kertoi keskiviikkona kotisivuillaan, että joukkueen ranskalaistähdellä Kylian Mbappella on vasemmassa polvessaan venähdys.

Real ei ilmoittanut arviota Mbappen toipumisajasta. Ranskalaishyökkääjän lähipiiristä kerrottiin uutistoimisto AFP:lle, että Mbappe olisi pelikentiltä sivussa ainakin kolme viikkoa.



Mbappe johtaa Espanjan liigan maalipörssiä ylivoimaisesti. Hän on tehnyt tämän kauden 18 liigaottelussaan 18 osumaa, kun maalipörssin kakkosena olevalla Barcelonan Ferran Torresilla on koossa 11 osumaa.



Mbappe on myös Mestarien liigan maalipörssin kärjessä yhdeksällä osumallaan.



Real on jäänyt Espanjan liigassa neljä pistettä Barcelonasta ja on sarjataulukossa toisena. Mestarien liigan taulukossa se on kuuden pelikierroksen jälkeen seitsemäntenä.