Kohu jatkuu: Barcelona vei tähtivahdin kapteeninnauhan

Espanjan La Ligassa pelaava FC Barcelona on vienyt kapteeninnauhan pois tähtivahti Marc-Andre ter Stegeniltä.

Barcelona kertoi asiasta torstaina. Syy päätökseen liittyy ter Stegenin ja seuran välisiin erimielisyyteen ja käynnissä olevaan kurinpitomenettelyyn.

– Ennen kuin asia on täysin käsitelty, seura, urheilujohto ja valmennus ovat yhteisesti päättäneet erottaa ter Stegenin väliaikaisesti kapteenin tehtävistään, seuran tiedotteessa kerrotaan.

Toistaiseksi Barcelonan kapteenina toimii tähtipuolustaja Ronald Araujo.

Ter Stegen suututti Barcelonan hiljattain, koska hän ei antanut seuralle lupaa lähettää lääkärinlausuntoa La Ligalle, jotta liiga voisi määritellä saksalaisvahdin vamman vakavuuden ja sairausloman pituuden.

Ter Stegen kävi kesällä selkäleikkauksessa, ja hänen omien sanojensa mukaan hän on sivussa kolmen kuukauden ajan. Barcelona ei pitänyt saksalaisen omatoimisesta lausunnosta.

La Ligan säännöt mahdollistavat sen, että mikäli pelaaja joutuu vamman vuoksi sivuun vähintään neljäksi kuukaudeksi, vapautuu palkkakatosta 80 prosenttia loukkaantuneen pelaajan palkkakuluista seuran käyttöön.

Barcelona haluaisi lähettää ter Stegenin lääkärinlausunnon La Ligalle nimenomaan sen toivossa, että liiga toteaisi saksalaisen vamman vaativan vähintään neljän kuukauden sairausloman. Tämän myötä talousvaikeuksissa painiva Barcelona voisi rekisteröidä uudet pelaajansa ilman huolta.

Mediatietojen mukaan päävalmentaja Hansi Flick on ilmoittanut ter Stegenille jo hyvissä ajoin ennen leikkausta, ettei saksalaisvahdilla ole enää käyttöä Barcelonassa, vaan nokkimisjärjestyksessä edellä ovat Espanyolista hankittu Joan Garcia ja jatkosopimuksen tehnyt Wojciech Szczesny.

Ter Stegen haluaa kuitenkin itse jäädä Barcelonaan ja taistella pelipaikastaan.