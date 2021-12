F1-toimittaja paljasti, mitä Kimi Räikkösen yllätysjuhlissa tapahtui – suomalaistähti sulatti sydämen hämmentyneiden lastensa kanssa: "Se oli suloista"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Kimi kertoi mahtavan tarinan Sebastianista. Kun he tapasivat ensimmäisen kerran, he menivät baariin. Ympärillä olleet ihmiset yrittivät saada Kimin juovuksiin, mutta Kimi vei juomat Sebastianille. Hän käyttäytyi kuin isoveli. Siitä alkoi heidän mahtava suhteensa.

– Ehkä hän tiesi (tehtaalle ajaessaan), että jotain on tulossa, mutta hän vaikutti olevan aidosti hämmentynyt ihmisten reaktiosta ja rakkaudesta häntä kohtaan. Juttelin monien tallin työntekijöiden kanssa, ja he palvovat Kimiä. Ymmärsin, miksi he ovat valmiita tekemään niin paljon töitä. Jos he voivat auttaa Kimi Räikköstä menestymään, se on heille valtava juttu.