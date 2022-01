Sebastien Loebin rinnalla historiaa tehneellä kartturilla on uskomaton tarina: 50-vuotias opettaja lähti Monteen salaa oppilailtaan – "Tästä puhutaan pitkään!"

MAINOS Koko MM-rallikausi C Moressa! Ruotsin ralli 24.-27.2. Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Galmichesta tuli ensimmäinen MM-rallin korkeimmalla korokkeella seissyt nainen sitten italialaisen Fabrizia Ponsin, joka juhli Piero Liattin kanssa voittoa Monte Carlossa kaudella 1997.

– Niin minulle kerrottiin. Se on siistiä, Galmiche sanoi News.in-24-sivuston mukaan.

– Tämä on hullu tarina. En tiedä, mitä sanoa. Olin jo erittäin onnellinen, kun sain tulla tänne Sebin kanssa, ja sitten me voitimme.

Loeb jos kuka on osoittanut, ettei sukupuolella ole rallissa merkitystä. Hän on kilpaillut paljon myös Severine-vaimonsa kanssa.

Lähes 20-vuotinen taival yhdessä

3:11 Dramaattinen käänne! Tämä Sebastien Ogierin rengasrikko nosti Sebastien Loebin voitonsyrjään kiinni

Ennen viikonloppua Galmichella oli tilillään pitkälti yli 200 rallistarttia, mutta niistä vain kuusi oli MM-ralleja. Eri ikäisten WRC-autojen ohjaamossa Galmiche oli istunut 31 rallissa.

Hän aloitti kilpailemisen jo vuonna 1995 Viana Laurentin rinnalla, ja kaksikko on tehnyt yhteistyötä aina näihin päiviin saakka. Vuosien varrella Galmiche on lukenut nuottia useille muillekin kuljettajille, ja valtaosa hänen urastaan on mennyt Ranskan rallisarjoissa.

Loebiin Galmiche tutustui ensimmäisen kerran vuosituhannen vaihteessa, kun Loeb kiersi kotimaansa kisoja Citroën Saxo Kit Carilla. Aina siitä lähtien – Hyundai-vuosiin saakka – Galmiche tuurasi Elenaa silloin tällöin Loebin testeissä. Starttiviivalla heitä ei kuitenkaan nähty yhdessä ennen Montea.

Loebilta kysyttiin rallin alla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, miksi hän valitsi kartanlukijakseen juuri Galmichen.

– Danielin jälkeen olen ajanut hänen kanssaan kaikkein eniten. Oli joitain testejä, joihin Daniel ei tullut, ja hän (Galmiche) ajoi kanssani. Hän tuntee nuottini. En edes etsinyt mistään muualta. Hänellä on intohimoa rallia kohtaan, ja hän on ystäväni. Tiesin, että hän lähtisi mielellään mukaan.

Arvio osui oikeaan.

– Hän sanoi, että hänellä on yksi kysymys: ”Koska Daniel lopettaa, ajatko kanssani?”

– Alkuun en tiennyt, oliko se oikea kysymys vai pelkkä vitsi.

Vastaus tuli kuitenkin nopeasti, ja se oli myöntävä.

"En tiennyt, kuka hän on"

3:27 Sebastien Loeb varmistaa Monte Carlo -rallin ykkössijan ja tekee historiaa MM-sarjan vanhimpana osakilpailuvoittajana.

Vaikka Galmiche on tuttu nimi kotimaansa rallipiireissä, MM-tasolla hänestä ei ollut kuullut juuri kukaan. Näin kertoivat paitsi C Moren asiantuntija Marcus Grönholm myös M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener.

– Joudun myöntämään, että kun Seb lähetti tiedot kartanlukijastaan, en tiennyt, kuka hän on. Kaikki tämä on uutta hänelle, ja sitten hän voittaa vuoden vaikeimman kilpailun – eikä se tuntunut olevan mikään ongelma, Millener hämmästeli WRC+-lähetyksessä rallin päätteeksi.

– Lauantaina illalla sain tietää, että hän on matematiikan opettaja, eikä hän ole kertonut oppilailleen, missä on. Ehkä hän kertoo sen maanantaina palkinnon kanssa. Tästä puhutaan pitkään!

M-Sport halusi kuitenkin tehdä selväksi, ettei Galmichen siviiliammatti ole mikään vitsi. Kun BBC:n Top Gear -ohjelma uutisoi sunnuntaina, että Monte Carlo -rallin olivat voittaneet Loeb ja ”matematiikan opettaja”, M-Sport ärähti.

– Matematiikan opettajan nimi on Isabelle Galmiche, ja hän on vuoden 1997 jälkeen ensimmäinen naiskartturi, joka on voittanut MM-rallin. Lisäksi hän toimI Loebin kartturina useissa testeissä viimeisten 20 vuoden aikana. Hän ei ole vain matematiikan opettaja, talli tviittasi.

Top Gear on sittemmin lisännyt otsikkoonsa Galmichen nimen Loebin rinnalle, ja M-Sport on poistanut tviittinsä.

Lisää kisoja yhdessä?

Galmiche myönsi jännittäneensä viikonlopun aikana sitä, että istui MM-rallissa 9-kertaisen maailmanmestarin rinnalla.

– En halunnut asettaa itselleni paineita, mutta niitä oli silti. En voi sanoin kuvailla tunteitani.

Paineista huolimatta hän teki moitteetonta työtä, niin kuin tuloskin kertoo.

– Hän oli vain pari kertaa vähän myöhässä, ihan vähän vain. Tämä auto on kartanlukijalle todella vaikea. Lennämme erikoiskokeiden läpi, ja hänellä on paljon sanottavaa. Hänen rytminsä oli täydellinen, ja hän ymmärtää, miten hänen työnsä tehdään hyvin, Loeb ylisti kilpailun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– On paljon asioita, mitä pitää tarkastaa, ja hän hoiti sen kaiken hienosti. Hänellä on paljon kokemusta Ranskan mestaruussarjasta, mutta MM-sarjassa on paljon enemmän asioita omaksuttavaksi. Hän teki mahtavaa työtä.

Viikonlopun kokemusten perusteella Galmiche on valmis istahtamaan Loebin rinnalle tulevaisuudessakin, jos tai kun Loeb ja M-Sport pääsevät sopuun muistakin MM-ralleista.