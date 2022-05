F1-pomolta erityinen huomio tämän kauden mestaruustaistosta – "Minun on oltava rehellinen"

– Minun on oltava rehellinen. Olisin toivonut, että Mercedes on kilpailukykyisempi tähän mennessä. Heillä on ollut vaikea alku ja he ovat tehneet hurjasti töitä. Luulin, että olisimme nähneet Imolassa jo jonkinlaista kehitystä, mutta heillä oli yhä vaikeuksia. Olisi fantastista, jos taistelussa olisi myös kolmas talli, Brawn sanoo RacingNews365:n mukaan.