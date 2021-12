F1-mestarilta tiukka vaatimus kauden huipennuksen alla – muistuttaa Michael Schumacherin sikailusta: "Tämä saattaa olla ainoa tapa"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Verstappen ja Hamilton ovat tarjonneet tällä kaudella lajin seuraajille yhden lähihistorian upeimmista mestaruustaisteluista. Kun kaksi osakilpailua on ajamatta, Verstappen johtaa Hamiltonia 8 pisteellä.

Mestaruus on katkolla ensimmäisen kerran tulevana viikonloppuna Saudi-Arabiassa. Mestaruuden ratkeaminen jo nyt edellyttää sitä, että Verstappen saavuttaa historian ensimmäisestä Saudi-Arabian GP:stä vähintään 18 pistettä Hamiltonia enemmän.

– Kuljettajan on hyvin vaikea vastustaa kiusausta olla aggressiivinen (sijoituksensa) puolustaja. Kyse on siitä, miten laji voi varmistaa, ettei kausi saa onnetonta loppua. Olemme nähneet riittävän paljon sellaisia kausia, että mestaruus on ratkennut kiistanalaisesti. Se kaikki hyvä, mitä laji saa aikaan, pyyhkiytyy pois, kun tällaista tapahtuu, Hill sanoo brittilehti Expressin haastattelussa.