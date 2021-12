Ennennäkemätön sirkus kuumensi tunteet F1-kisassa – C Moren Ossi Oikarinen murahti: "Näin ei pitäisi toimia"

Erikoinen tarjouskilpailu sai lajiseuraajat hämilleen. C Moren studiossa F1-asiantuntija Ossi Oikarinen jakoi pyyhkeitä FIA:n ja Masin suuntaan.

– Noita keskusteluja on aina käyty kulisseissa. Ei se ole virhe, että ne kuullaan. Virhe on se, että niitä käydään. Jos ne tuodaan yleisölle ja muille kuultavaksi, niin ei siinä mitään. Virhe on tapahtunut jo sitä ennen, kun ruvetaan ylipäätänsä käymään huutokauppaa. Näin ei pitäisi toimia, Oikarinen murahti.