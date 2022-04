F1-lehdistökatsaus: Italialaiset lääpällään Charles Leclerciin, tallikaverille kylmää kyytiä – Ferrarin mestaruusmarssin yllä yksi uhkakuva

– Leclerc on koko Italian poikaystävä. Hänellä on unelmien auto, ja hän tekee unelmista totta. Mahtava tyyppi, tallin sisäpiiriläisiin lukeutuva toimittaja Leo Turrini kirjoittaa .

– Leclercin kypsyys on vakuuttavaa. Hän hillitsee tunteensa ja hallitsee vastustajiaan. Hän haluaa kaiken. Tästä saatiin osoitus, kun hän kysyi useampaan kertaan nopeimman kierroksen perään . Kolmen kisan jälkeen ei ole enää mitään epäselvää: Leclerc on suurin suosikki mestariksi, Umberto Zapelloni näkee blogissaan .

– Se, että Leclerc on vahva, oli kaikilla tiedossa. Kaikki rakastavat häntä, Giorgio Terruzzi julistaa .

– Hän ei ole koskaan häpeillyt myöntää heikkouksiaan. Toisinaan hän on ollut liian kova itseään kohtaan. Mutta hänen virheensä ovat johtuneet siitä, että hän on joutunut yliyrittämään kompensoidakseen autonsa rajoitteita. Hän vei Ferrarinsa tuloksiin, joita se ei olisi ansainnut. Tämä on piirre, joka erottaa suuruudet niistä, jotka ovat vain erittäin hyviä. Tämän vuoden Ferrarilla yliyrittäminen ei ole enää tarpeen.