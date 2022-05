– Joka kerta, kun Max on päässyt ruutulipulle asti tänä vuonna, hän on aina dominoinut. Hollantilainen on kuronut umpeen jättimäisen (46 pisteen) eron kolmessa osakilpailussa ja yhdessä sprintissä. Hälytyskellot soivat Ferrarilla sunnuntaina Monte Carlossa. Charlesin koti on oikea paikka vastahyökkäykselle.