Ferrari-pomo lausui legendaariset sanat Red Bullin tilanteesta

Kolmen ensimmäisen GP-viikonlopun jälkeen Leclercin tilillä on peräti 71 pistettä, kun maksimimäärä on 78. Ainoa kauneusvirhe tuli kaksi viikkoa sitten Saudi-Arabiassa, kun Leclerc oli Max Verstappenin voittamassa kilpailussa toinen.

Paksu se on toki tälläkin hetkellä. 104 pistettä oikeuttavat valmistajien MM-sarjan ylivoimaiseen ykkössijaan. Ero Mercedekseen on 39 pistettä ja luotettavuusongelmien kanssa kamppailleeseen Red Bulliin 10 pistettä enemmän.

– To finish first, first you have to finish.