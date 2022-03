F1-lehdistökatsaus: Charles Leclerc järjesti Max Verstappenille oppitunnin – Italiasta kajahti jo vertaus Michael Schumacheriin

– Leclerc on kuljettaja, jollaista Ferrari on kaivannut aivan liian pitkään. Muistan vain yhden vastaavanlaisen kuljettajan, ja hänen nimensä oli Michael , Ferrarin entinen lehdistöpäällikkö Alberto Antonini hehkuttaa Formulapassion -sivuston blogissa.

– Verstappen on ansainnut itselleen maineen F1:n kovimpana rengas rengasta vastaan -kilpailijana. Leclercillä oli siinä tilanteessa maailmanmestari sisäpuolellaan, ja häneltä löytyi sekä arviointikykyä että rohkeutta jarruttaa riittävän myöhään ja kääntää Red Bullin eteen. Se oli selkeästi ilmaistu: ”Jos kilpailen sinua vastaan ja mutka on mielestäni minun, käännän sisään.”

Verstappen kärsi kaksi tappiota

– Heillä on vastassaan levollinen, kovaa kilpaa ajava ja äärimmäisen nopea vastustaja, joka saattaa olla jopa vaikeammin lyötävissä kuin se, mitä heillä oli vastassa viime vuonna, Matt Beer uumoilee The Racessa.

– Parasta Mercedeksen kannalta on, että tällä he saivat ostettua itselleen aikaa. Hamiltonin mukaan kurssia ei korjata hetkessä, mutta heillä on jo nyt hyvä pistepotti koossa, varsinkin verrattuna Red Bullin pyöreään nollaan, The Racen Valentin Khorounzhiy kirjoittaa.