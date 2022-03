F1-lehdistökatsaus: Italiassa järjestellään jo tilaa palkintokaappiin – Max Verstappenin voitosta jäi itämään Ferrarin jättimenestyksen siemen

Red Bull toipui karmeasta avausviikonlopustaan, kun Max Verstappen ajoi voittoon kauden toisessa osakilpailussa Saudi-Arabian Jeddassa. Hollantilainen joutui kuitenkin käymään toisessa kisassa peräkkäin hurjan ohitustaistelun Ferrari-kuski Charles Leclercia vastaan.

Vahvoja olivat myös kolmanneksi sijoittunut Ferrarin Carlos Sainz sekä varikkoajoituksellaan mahdollisesti jopa voiton menettänyt Red Bullin Sergio Perez. Kamppailu on nyt totisesti avattu.

– Max Verstappen oli raivoissaan autonsa suorituskyvystä aika-ajossa. Hollantilainen kutsui pitoa ”kamalaksi” ja sanoi auton ”luisuvan joka puolelle”. Kisassa Red Bullin RB18 oli aivan erilainen eläin, kuvailee F1.comin toimittaja Lawrence Barretto.

– (Verstappen) on yhä 20 pistettä Leclercia perässä MM-sarjassa, mutta se ei huolestuta häntä niin paljon, koska kaudesta on 21 kisaa jäljellä. Hänelle tärkeintä on, että hän on mukana eikä hävinnyt toista kertaa peräkkäin rengas rengasta vastaan -taistelua Leclercille, Barretto jatkaa.

Uuden F1-aikakauden taistelupari on saapunut

Yhdessä kartingradoilla kasvaneet Verstappen ja Leclerc ottivat hyvin yhteen jo kolme vuotta sitten, kun he pääsivät tasaväkisillä autoilla vastakkain, mutta vasta nyt heistä on kuoriutumassa todelliset vastaparit MM-taisteluun.

– Tämän parin tuloa on odotettu ainakin kaksi vuotta. Nyt he ovat saapuneet. Tämä on heidän aikakautensa. He eivät rakasta toisiaan, mutta he kunnioittavat toisiaan, toteaa italialaisen Corriere della Seran Giorgio Terruzzi.

BBC:n Andrew Benson näkee saman tilanteen.

– Kaksi 24-vuotiasta lajin uuden polven kuskien edelläkävijää järjestivät tiiviin ja hektisen taistelun, kun he leikkivät kissaa ja hiirtä keskenään vaativalla ja vaarallisella Jeddan radalla. Kisan jälkeen he syleilivät toisinaan adrenaliinihuuruissa, ja kausi on antanut viitteitä siitä, että siinä on potentiaalia nousta Verstappenin ja Lewis Hamiltonin viime kauden taistelun tasolle, Benson näkee.

Kovin moni brittimedian ulkopuolelta ei enää Lewis Hamiltonia muistanutkaan. Mercedes-kuski vajosi säätöongelmiansa takia kymmenenneksi tallikaveri George Russellin oltua viides.

Saudi-Arabiassa uransa ensimmäisen paalupaikan ajanut – ja samalla meksikolaista autourheiluhistoriaa tehnyt – Sergio Perez kärsi huonosta tuurista ehdittyään juuri ennen turva-autoa käymään varikolla muiden saadessa Nicholas Latifilta lahjaksi ilmaisen varikkostopin.

Toinen keltaisten lippujen tilanne oli aivan kisan lopussa. Se hankaloitti Leclercin vastausta Verstappenin tekemään ohitukseen. Olisiko Ferrarista ollut vielä yhteen iskuun?

– Jos ykkösmutkassa ei olisi tullut kontaktia Alexander Albonin Williamsin ja Lance Strollin Aston Martinin välillä kaksi kierrosta ennen loppua, Leclerc olisi saattanut tervehtiä Saudi-Arabian yötä täydellä ulvonnalla, heittää Gazzettan Paolo Ianieri.

Italiassa tehdään jo tilaa palkintokaappiin

Vaikka Ferrari koki Bahrainin voiton jälkeen tappion Saudi-Arabiassa, tuloksessa oli paljon rohkaisevaa italialaismedian näkövinkkelistä. Avauskisassa nimittäin molemmat Red Bullit putosivat pelistä keskeytyksen takia.

– Saudi-Arabian GP näytti meille Ferrarin, joka oli vielä vahvempi ja vielä itsevarmempi kuin se tiimi, joka dominoi Bahrainin avauskisaa. Nimittäin Leclercin ja Sainzin lyömiseen Jeddassa tarvittiin paras Red Bull, parhaan mahdollisen Verstappenin ajamana, kommentoi La Gazzetta dello Sportin Andrea Fani.

Kautta on ajettu vasta kaksi kisaa, mutta Ferrarin entinen tiedotuspäällikkö Alberto Antonini uskaltaa tehdä Leclercin ja Sainzin tiimipelistä jo varsin pitkälle menevän ennustuksen.

– Ferrari on ollut niin kilpailukykyinen, ettei sellaista ole nähty sitten vuosien 2017–18, ja olen niin vakuuttunut, että voin ihan vain hasardiennustukseksi sanoa ainakin puolikkaan valmistajien MM-tittelin olevan jo taskussa, Antonini sanoi Formula Passionin blogissaan.

