F1-kuskipalapeli loksahti palasen eteenpäin – AlphaTauri solmi kuskilleen jatkosopimuksen

Tsunoda on toiminut AlphaTaurin F1-kuskina vuodesta 2021 lähtien. Debyyttikaudellaan Tsunoda sijoittui MM-sarjassa sijalle 14. Käynnissä oleva kausi on ollut japanilaiselle tulosten osalta haastavampi ja Tsunoda on tällä hetkellä MM-taulukon 16:ntena.