F1-kausi jatkuu viikonloppuna Singaporessa, jossa kuuma ja kostea sää laittaa kuljettajat koville. Kansainvälinen autoliitto FIA on ottanut kuumuutta lupaavan säätiedotteen vuoksi ensimmäistä kertaa käyttöön vaarallisen kuumuuden sääntönsä.

Singaporen iltakilpailu on tunnettu rankoista olosuhteistaan, kun kuumuuden lisäksi kisan aikana kuskeja vaivaa korkea ilmankosteus. Kilpailun aikana ohjaamossa kuljettajat altistuvat lämpötilalle, joka tuntuu jopa 50 asteelta.

FIA julkaisi torstaina tiedotteen, jossa se kertoi, että kilpailun aikana turvaudutaan vaarallisen kuumuuden sääntöön. Sääntö aktivoidaan, kun lämpötilan odotetaan nousevan yli 31 asteen jossakin kohtaa kilpailun aikana.

Säännön mukaan kuljettajat voivat käyttää kehonsa viilentämiseen esimerkiksi viilentävää liiviä, jonka sisällä kiertää viileää nestettä. Sääntö otettiin käyttöön vuoden 2023 Qatarin osakilpailun jälkimainingeissa, kun kuljettajat olivat kisan jäljiltä nääntyneitä. Viilentävät liivit tulevat ensi kaudella pakollisiksi kuumissa olosuhteissa.

Williamsin Carlos Sainz selitti tilannetta kuljettajien näkökulmasta.

– Minusta pelkästään kuuma sää ei ole paha asia meille, Sainz sanoi.

– Kosteuskaan ei yksinään ole ollenkaan pahasta, mutta kun lämpötila on 28–30 astetta ja on kosteaa, silloin puhutaan Singaporen tasosta, ja se on kovaa.

Viilennysliivi kehitysasteella

Sainzin mukaan Williamsin käyttämä viilennysliivi on yhä kehitysasteella, eikä se todennäköisesti kestä koko kahden tunnin kisarupeamaa.

– Uskon, että tallit saavat ne toimimaan paremmin ja paremmin joka kerta, kun käytämme niitä. Toivon, että systeemi toimii ainakin tunnin ajan, Sainz sanoi.

– Olen ajanut Singaporessa kymmenen kertaa. En ole huolissani, jos se hajoaa tai ei vain toimi. Ajan kisan ja hyppään autosta tuoreena, kuten aina. Mutta jos se toimii, aina parempi, koska silloin kärsimystä on vähemmän.

Sainz ajoi edellisessä kisassa Azerbaidzanissa kolmanneksi, mikä oli hänen kauden ensimmäinen palkintokorokesijansa. Espanjalaiskuski ei odota samanlaista menestystä Singaporessa, jossa ajoi vuonna 2023 voittoon Ferrarilla.

Sainz kertoi, että hän oli ensimmäisiä kuljettajia, joka alkoi ottaa jääkylpyjä ennen kuumissa oloissa ajettavia kilpailuita alentaakseen kehonsa lämpötilaa.

– Aloitimme sen varmaan noin kahdeksan–kymmenen vuotta sitten. Jotkut tekivät sitä, toiset sanoivat, etteivät tarvitse sitä. Nykyisin kaikki tekevät sitä.

Sainzilla on myös muita tapoja kuumuuden sietämiseksi, mutta hän ei halunnut kertoa kaikkea.

– On joitain juttuja, mitä teen, mutta pidän ne salaisuutena, hän nauroi.

– Muuten niistä tulee kuin jääkylvyistä, ja kaikki alkavat käyttää niitä, enkä saa enää etua. Pyrin siis pitämään ne omana tietonani.