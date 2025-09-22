Ferrarin Charles Leclerc ja Williamsin Carlos Sainzin kotimatka Azerbaidzhanin GP:stä ei sujunut odotetusti.

Sainzin ja Leclercin kisaviikonloput olivat hyvinkin erilaiset. Sainzin osalta Azerbaidzhanin GP oli häikäisevä. Hän ajoi Williamsilla kakkosruutuun ja sunnuntain kisassa hän ajoi kolmanneksi.

Kyseessä oli Williamsin ensimmäinen palkintokoroke neljään vuoteen.

Leclerc puolestaan jäi Bakussa yhdeksänneksi. Vaikean viikonlopun kukkuraksi myös kotimatka osoittautui Sainzin kanssa matkaa tehneelle Leclercille haastavaksi.

Leclerc julkaisi videon kaksikon kotimatkalta Instagram-tilillään.

– Vaikean kisaviikonlopun jälkeen luulin, ettei tilanne voisi mennä enää pahemmaksi. Missä olemme Carlos? Leclerc kysyy Instagram-videollaan.

– Keskellä Italiaa. Meidät ohjattiin myrskyn vuoksi muualle. Emme voineet laskeutua Nizzaan, joten laskeuduimme Italiaan. Vuokrasimme pakettiauton ja nyt olemme matkalla Monacoon. Kahden tunnin ajomatka, mutta me ajamme sen 1,5 tunnissa, Sainz nauraa.

– Ei! Leclerc huudahtaa videolla.

– Ei niin. Ei ikinä, Sainz kuittaa pilke silmäkulmassa.

