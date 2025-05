Monacon F1-kisaan mullistava muutos – "Voi mennä täysin hulluksi"

Kansainvälinen autoliitto FIA on muuttanut Monacon F1-osakilpailun sääntöjä. Kuljettajat odottavat kisaa ristiriitaisin tunnelmin.

Monacon katuradalla ajetaan viikonloppuna F1-sarjan kenties ikonisin osakilpailu. Sarjan kruununjalokivi on kuitenkin kärsinyt aika ajoin pitkäveteisiksi käyneistä kilpailuista, mihin halutaan nyt muutosta.

Kapealla katuradalla ohittaminen on hyvin hankalaa, ja kilvanajo jonomuodostelmassa on paikoin käynyt tylsäksi seurata. Tänä vuonna tapahtumia halutaan lisää, ja Kansainvälinen autoliitto FIA on hyväksynyt sääntömuutoksen, jonka toivotaan tuovan kilpailuun lisää säpinää.

Niinpä sunnuntain kilpailussa jokaisen kuljettajan on käytettävä kilpailussa vähintään kolmea rengassettiä normaalin kahden sijaan. Näin jokaisen kuljettajan on tehtävä kilpailussa vähintään kaksi varikkopysähdystä, minkä odotetaan tuovan lisää säpinää kilpailuun.

Kuljettajat suhtautuvat muutokseen ristiriitaisin tunnelmin. Kukaan ei oikein osaa arvata, mitä tuleman pitää.

– Ehkä kahden pysähdyksen kisa tuo jotain erilaista. Joku pelaa uhkapelia, arvaa, koska on oikea aika tulla varikolle, Red Bullin Max Verstappen sanoi BBC:n mukaan.

– Siinä voi käydä miten vain. Homma voi toimia hienosti tai mennä täysin hulluksi, kun turva-autot tulevat sekoittamaan pakkaa, tai emme tee oikeita valintoja.

Mercedeksen George Russell pohti hänkin turva-autotilanteiden vaikutuksia kilpailuun. Kapealla Monacon radalla turva-autot ovat tuttu näky.

– Jos aloittaa kovalla renkaalla, joka on selkeästi paras, ja sitten tulee punainen lippu (kisan keskeytys) heti kisan alussa, missä vaiheessa pitää vaihtaa pehmeään renkaaseen, Russell pohti.

– Jos joku aloittaa pehmeällä ja sitten tulee punainen lippu tai turva-auto ensimmäisten viiden kierroksen aikana, he saavat valtavan edun.

Russellia tilanne selkeästi kiehtoo.

– Odotan innoissani, mitä tapahtuu.

Williamsin Carlos Sainz oli hieman skeptisempi kommenteissaan.

– Monaco on aina vähän arpapeliä. Tänä vuonna se on sitä aiempaa enemmän, Sainz sanoi.

– Uskon, että kaikki, jotka eivät starttaa paalupaikalta, ottavat kaksi pysähdystä ilolla vastaan. Vain paalupaikkamies kiroaa vähän sitä, että juuri sinä vuonna, kun hän on paalulla, on kaksi pakollista pysähdystä ja paljon odottamattomia asioita voi tapahtua.

Sainz epäilee, että sääntömuutos avaa uusia mahdollisuuksia tiimipelille.

– Olen vähän huolissani siitä, että tiimit kikkailevat vähän turhan paljon nopeudella auttaakseen toista kuljettajaa. Toivon, ettei kepulikonsteja isommin käytetä, mutta sitä ei koskaan tiedä.