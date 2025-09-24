Fernando Alonso on puntaroinut, että kausi 2026 saattaa jäädä hänen viimeisekseen formula ykkösissä.

Fernando Alonso, 44, kaasuttelee kolmatta perättäistä kauttaan Aston Martinilla. Espanjalaiskonkarin sopimusta on vielä ensi vuosi jäljellä.

Tuo vuosi voi hyvin jäädä miehen uran viimeiseksi kuninkuusluokassa. Nimekkäimpien F1-kuljettajien joukkoon lukeutuva Alonso on pohtinut asiaa.

– Jos asiat menevät hyvin, se olisi minusta hyvä hetki lopettaa, koska olen jahdannut kilpailukykyistä autoa ja kisaamista monien, monien vuosien ajan. Jos tilanne on moinen, se olisi minusta todella hyvä tapa päättää urani, kuljettajaveteraani kommentoi Aston Martinin julkaisemassa haastattelussa.

– Sanotaan, että jos olemme kilpailukykyisiä, lopettamiseni on todennäköisempää. Jos emme ole kilpailukykyisiä, on todella hankala luovuttaa yrittämättä uudestaan.

Vakuuttunut Aston Martinin menestysmahdollisuuksista

Fernando Alonson Aston Martin nuolemassa Bakun radan reunoja viime sunnuntain F1-osakilpailussa.xpbimages.com

F1-autot muuttuvat ensi vuodeksi radikaalisti, ja voimasuhteet nykyisestä voivat hyvin keikahtaa merkittävästi. Alonso tuumi, että tämän vuoden toinen puolisko eroaa aiemmista, koska pääpaino on jo ensi vuodessa.

Hän kertoi olevansa myös "aika vakuuttunut", että Aston Martinilla on kaikki palaset taistella voitoista uudella aikakaudella.

– Ainoa kysymys on, milloin. Se on kaiketi ainoa kysymysmerkkini tässä projektissa.

– Aston Martin Aramcon taistelu maailmanmestaruudesta ja sen voittaminen on enemmän tai vähemmän taattua tulevaisuudessa. Meillä on kaikki, mitä maailmanmestaruudesta taistelemiseen tarvitaan. Työn suorittamiseksi ja voittamiseksi tarvitaan kuitenkin myös joitain ulkoisia tekijöitä: hiukan apua kilpailijoilta (etteivät tulokset ole heidän toivomiaan), hiukan onnea ja on suoriuduttuva hyvin joka viikonloppu.

Takavuosien menestyjä

Alonso on kaksinkertainen F1-maailmanmestari. Espanjalainen juhli titteleitä Renault'lla 2005 ja 2006.

Viimeisimmän F1-osakilpailuvoittonsa mies on ajanut vuonna 2013 Ferrarilla.

Alonso jätti F1-sarjan jo kauden 2018 päätteeksi mutta palasi 2021 ja on kilpaillut kuninkuusluokassa yhtäjaksoisesti siitä lähtien.