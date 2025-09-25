Mikko Kiiskilä työskenteli lähes 20 vuotta vanginvartijana Helsingin vankilassa. Hän irtisanoutui työstään, kun häntä alettiin epäillä jengiyhteyksistä.
Kiiskilältä ilmestyi tällä viikolla kirja Vanginvartija (Bazar), jossa hän kirjoittaa urastaan ja sen eri vaiheista Sörkassa.
Kirjassaan Kiiskilä kertoo myös muutamista vangeista. Jo edesmenneestä kolmoismurhaaja Juha Valjakkalasta on kirjassa jopa oma lukunsa, niin paljon Valjakkala ehti aiheuttaa myös vartijoille päänvaivaa.
– Valjakkala menee heittämällä vaikeiden vankien top kolmoseen, Kiiskilä sanoo Rikospaikan haastattelussa.
Kiiskilä teki Sörkassa pitkään töitä myös eritysosastolla, jolla on vain neljä paikkaa ja jota kutsutaan Pikkutaskuksi. Osasto tunnetaan myös "superlisko-osastona".
Tällä osastolla oli useita julkisuudesta tuttuja vankeja, sillä samaan aikaan siellä lusivat huumerikoksista tuomittu Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio, Vilja Eerikan murhasta tuomittu tytön isä Touko Tarkki, sarjakuristaja Michael Penttilä ja Porvoossa lapsensa murhannut Nicolas Cherchel.
Kiiskilä kertoi Rikospaikassa lyhyesti, millaisina hän oppi tuntemaan nämä julkisuudesta tutut vangit.
