Kuuluisimpien rikollisten vankiosaston ovia avattiin, mutta Jari Aarnio ja oman lapsensa murhannut Nicolas Cherchel tyrmäävät väitteet olojen paranemisesta – tällaista on elämä suljetulla osastolla B32

Yhteensä kuusi tuntia

Miten voidaan olla noudattamatta laillisuusvalvojan linjauksia?

– Täällä ei vieläkään noudateta oikeusasiamiehen ohjeita, joten parannettavaa on, he sanovat.

Kaksi tarkastuskäyntiä

– Tilanne on täysin toisenlainen osastolla A 31–32 sekä osastoilla B 21–22 ja B 31–32, joissa tilanne on erittäin ongelmallinen, teksti jatkuu.

"Emme ole toisillemme vaarallisia"

Sekä Aarnio että Cherchel on sijoitettu osastolle B32. Apulaisoikeusasiamiehen raportin mukaan osasto on tarkoitettu toimintaan osallistumattomille vangeille, jotka ovat oman turvallisuuden vuoksi erillään asutettuja.

Kaikki kuulevat puhelut

Selliin telkeäminen tuntuu lisärangaistukselta

Tapaamiset erikoiseen aikaan

Osastolla B32 vankien tapaamiset on myös järjestetty erikoiseen aikaan, tiistaiaamuisin yhdeksän jälkeen. Muilla osastoilla tapaamiset on viikonloppuisin.

Ei paikkaa missä istua

Jos ei mene ulos viikonloppuisin, joutuu selliin

Vangit kirjoittivat yhdessä

Ovia aukaistaan asteittain

– B32 osaston aukioloajan pidentäminen oli ensimmäisenä, koska kyseessä on pieni osasto, missä arviomme mukaan jatkuva henkilökunnan läsnäolo ei vankien henkilö- ja rikostausta huomioiden ole välttämätöntä. Muidenkin osastojen aukioloaikoja on lisätty, mutta kaikilta osin emme voi 8 tunnin aukioloaikaa joka osastolla taata, johtuen nimenomaan henkilöstöpulasta, Pietilä sanoo.

Tilannetta parannetaan kevään aikana

"Olo kuin spitaalisella"

Myös sarjakuristaja Michael Penttilän asianajaja Kari Eriksson on yhtä mieltä siitä, että osasto B32, jossa myös hänen päämiehensä on, on yksi huonoimmista.

– Minulla on monia asiakkaita Helsingin vankilassa ja tuolla osastolla on kaikista surkeimmat olot, Eriksson sanoo.

Kirjeet avattiin

Aarnio on myös vihainen siitä, että hänen asianajajansa lähettämät kirjeet on avattu vankilassa ennen kuin ne on toimitettu hänelle. Asianajaja Riitta Leppiniemi on tästä tietoinen.