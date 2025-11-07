Jos prinssi William saisi oikeuden, hän saattaisi hyvinkin lähteiden mukaan poistaa pikkuveljeltään Harrylta prinssin arvonimen.
Brittihovin lähteet kertovat, ettei se tulisi yllätyksenä, mikäli prinssi Harry kokisi saman kohtalon kuin setänsä Andrew, joka menetti lokakuussa kaikki kuninkaalliset tittelinsä prinssiä myöten, kertoo muun muassa Page Six.
Kovan päätöksen myös prinssin arvonimen riisumisesta teki Andrew'n isoveli kuningas Charles. Aiemmin uumoiltiin, että Andrew tulisi olemaan lopun ikäänsä kaikesta huolimatta prinssi, sillä se on hänen "syntymäoikeutensa" kuningatar Elisabetin lapsena.
Näin se olikin, mutta Charles näytti teollaan, ettei sekään arvonimi ollut koskematon.
Viime päivien tapahtumat ovat saattaneet Charlesin kuopuksen prinssi Harryn tilanteen uuteen valoon. Harry menetti puolisonsa herttuatar kanssa hänen kuninkaallinen korkeutensa -tittelit pariskunnan jättäytyessä syrjään kuninkaallisista velvollisuuksistaan vuonna 2020 ja heidän muutettuaan Pohjois-Amerikkaan.