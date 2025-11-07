Viime päivien tapahtumat ovat saattaneet Charlesin kuopuksen prinssi Harryn tilanteen uuteen valoon. Harry menetti puolisonsa herttuatar kanssa hänen kuninkaallinen korkeutensa -tittelit pariskunnan jättäytyessä syrjään kuninkaallisista velvollisuuksistaan vuonna 2020 ja heidän muutettuaan Pohjois-Amerikkaan.

Jos prinssi William saisi oikeuden, hän saattaisi hyvinkin lähteiden mukaan poistaa pikkuveljeltään Harrylta prinssin arvonimen.

Lähteet: Prinssi Harry saattaa vielä kokea Andrew'n kohtalon – prinssi Williamin takia

Siitä huolimatta he ovat yhä Sussexin herttuapari ja Harry on prinssi.

Tilanne voi joskus olla toisin, sillä Isossa-Britanniassa on väläytelty uutta lakia, joka antaisi kuningas Charlesin lisäksi kruununprinssi Williamille , Harryn isoveljelle, vallan poistaa perinnöllisiä arvonimiä. Kyseistä lakia yritettiin esitellä jo vuonna 2022, ja nyt Andrew'hun liittyvien tapahtumien myötä se on noussut uuden kerran keskusteluun.

– Mikäli tämä laki menee läpi, en ihmettelisi, jos se osuisi seuraavaksi Harryyn. En yllättyisi, mikäli William tekisi niin... hän ei ole kostonhaluinen ihminen, mutta tuntee olonsa petetyksi ja se on aina sitä hankalampaa, kun olet läheinen sen ihmisen kanssa, joka on tuottanut pettymyksen, hovin sisäpiiriläinen kertoo.