Ex-pari lähti automatkalle Pirkanmaalla, mistä alkoi helvetillisen väkivallan kierre – mies hakkasi naista autiomökissä ja piti vankina yli viikon

Kaksikko oli eronnut ennen kesää, mutta he olivat sen jälkeen viettäneet aikaa yhdessä, koska pitivät toistensa seurasta. Ennen eroa kaksikko oli ollut yhdessä yli kaksi vuotta. Naisen mukaan he olivat nyt kavereita.

"Eikö nämä asiat ole jo käsitelty?"

Auto syöksyi ojaan

Yö ojassa

Mies työnsi veitsen sieraimeen

Nainen ei uskaltanut karata

Seuraavana aamuna kaksikko hylkäsi mökin. He jatkoivat matkaa kävellen. Vastaan tuli yksi ihminen, joka kyseli hupun päähän vetäneeltä naiselta, mitä tälle oli tapahtunut. Nainen ei kertonut, koska mies oli kieltänyt.

Sisko tarjosi apua

Tapaus eteni oikeuteen

Tuomittu on noin 30-vuotias kantasuomalainen mies. Mies ei ollut oikeudessa ensimmäistä kertaa. Hänet oli vain muutama viikkoa ennen tuomioon johtaneita tapahtumia tuomittu aiemmin samaan naiseen kohdistuneesta pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja vapaudenriistosta.

MTV Uutiset ei julkaise miehen nimeä, sillä jutussa on kerrottu yksityiskohtaisesti uhrin kohtaamasta lähisuhdeväkivallasta ja järkyttävistä kokemuksista. Tuomitun nimen julkaiseminen voisi johtaa myös uhrin tunnistamiseen. Tapauksesta on kuitenkin tärkeä kertoa, sillä se on harvinaisen karu kuvaus siitä, millaista lähisuhdeväkivaltaa Suomessa tapahtuu.