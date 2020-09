Lähisuhdeväkivaltaan haetaan apua enemmän kuin koskaan – viiden vuoden aikana avunpyynnöt lisääntyneet kolmanneksella

Eniten on kasvanut lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä. Liiton mukaan muutos johtuu todennäköisemmin avun hakemisen kuin väkivallan lisääntymisestä.

Liiton avun piirissä on vuodessa 16 000 ihmistä, joista noin kolmasosa on lapsia. Lähisuhdeväkivaltaan apua hakee vuosittain yli 7 300 ihmistä.