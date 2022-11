Mies pahoinpiteli toistuvasti puolisoaan – tukehdutti naista, löi, potki ja raahasi suihkun lattialle kasteltavaksi

Mies kiisti syytteen, ei muistanut tapahtumia

– Voidaan arvioida, että ihminen on suuressa hengenvaarassa, kun hapenpuutetta on jatkunut 3-4 minuuttia. Hengenvaara on erittäin todennäköinen, jos uhri on menettänyt tajuntansa ja hapensaanti on edelleen estynyt.