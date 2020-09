Isän epäillään pahoinpidelleen lapsiaan vuosien ajan: työnsi 2-vuotiaan pään vessanpönttöön, uhkasi kirveellä ja löi harjanvarrella

Harjanvarsi katkesi

Samankaltaisten väkivallantekojen kohteeksi on joutunut myös 2004 syntynyt poika. Isä on syytteen mukaan lyönyt poikaa harjanvarrella niin kovaa, että varsi oli katkennut. Lisäksi hän on painanut pojan takaraivon lattiaan ja mennyt pojan rinnan päälle polvilleen, kun lapsi on maannut lattialla.