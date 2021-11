Yli 1 000 NHL-ottelun suomalaiskonkarin ura katkolla tämän kauden jälkeen – "Ei välttämättä ole hirveän paljon pelejä jäljellä"

– Kroppa on ollut kunnossa, eikä ole ollut mitään isompia loukkaantumisia. Olen tykännyt vielä pelata ja treenata. Ne olivat isoimmat syyt. Niin kauan kuin tämä on kivaa, on vielä hyvä jatkaa, Filppula kertoo Sveitsiin suuntaamisen taustoja.

Vatanen joukkuekaverina

Valtteri Filppula nähdään tällä viikolla ensimmäistä kertaa Leijonissa sitten kevään 2017 MM-turnauksen. – On hienoa päästä taas tänne pelaamaan. Tässä on ollut pieni tauko. Kun tuli mahdollisuus päästä pelaamaan, oli helppo päättää, että halusin lähteä mukaan. Hienoa, että tuli vielä kutsu.

Valtteri Filppula nähdään tällä viikolla ensimmäistä kertaa Leijonissa sitten kevään 2017 MM-turnauksen. – On hienoa päästä taas tänne pelaamaan. Tässä on ollut pieni tauko. Kun tuli mahdollisuus päästä pelaamaan, oli helppo päättää, että halusin lähteä mukaan. Hienoa, että tuli vielä kutsu.

Sveitsissä Filppula on yhtäältä ollut tyytyväinen ja nauttinut, mutta toisaalta joukkueen pelit eivät ole kulkeneet loistokkaasti. Geveve-Servettellä on 23 ottelusta tällä kaudella yhtä monta pistettä, ja seura keikkuu sarjan häntäpäässä 11:ntenä 13 tiimin joukossa.

– Tietenkin meidän pelimme olisivat voineet mennä vähän paremmin Sveitsin puolella. Onneksi on aikaa vielä noustakin. Siinä mielessä olen kuitenkin tyytyväinen, että on ollut kiva pelata, on päässyt pelaamaan paljon ja liiga on hyvätasoinen. Olen ollut kaikin puolin tyytyväinen valintaan, kauden 20 otteluunsa 21 (8+13) tehopistettä naulannut Filppula perkaa.