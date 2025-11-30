Venäjä iski Kiovaan sekä lauantain että sunnuntain vastaisena yönä.
Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 11 muuta haavoittunut sen jälkeen, kun Venäjä teki lennokki-iskun pääkaupunki Kiovan lähistölle.
Asiasta kertoo Kiovan alueen kuvernööri.
Kuvernöörin mukaan pelastushenkilöstö oli evakuoinut iskun vuoksi tornitalon asukkaita. Hän sanoi lisäksi, että sammutustyöt ovat käynnissä.
Uhrien joukossa on kuvernöörin mukaan yksi lapsi.
Venäjä iski Kiovan alueelle myös lauantain vastaisena yönä. Tuolloin lennokki- ja ohjusiskuissa kuoli yhteensä kolme ihmistä. Lisäksi Ukrainan energiaministeriön mukaan iskut katkaisivat sähköt yli 600 000 ihmiseltä.
Aiemmin tällä viikolla Venäjä iski niin ikään Kiovaan lennokein ja ohjuksin. Viranomaiset kertoivat tuolloin, että seitsemän ihmistä sai surmansa iskuissa.
Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa vuoden 2022 helmikuussa.
Ukrainan neuvottelijat Floridassa
Myöhään lauantaina kerrottiin, että Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion ja erityislähettiläs Steve Witkoffin Floridassa sunnuntaina. Tapaamisen ajankohdasta kertoi yhdysvaltalainen virkalähde AFP:lle. Aiemmin , että mukana olisi myös presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.