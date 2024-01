Vetoomus nousi otsikoihin maailmalla: Suomalaiset musiikkialan ammattilaiset vaativat Yleä boikotoimaan Euroviisuja, mikäli Israel saa kilpailla

Suuri joukko suomalaisia musiikkialan ammattilaisia on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan, että Yle painostaa Euroopan yleisradiounionia EBU:a sulkemaan Israelin ulos Euroviisuista. Allekirjoittaneet myös vaativat Yleä boikotoimaan Euroviisuja, mikäli Euroopan yleisradiounioni EBU sallii Israelin osallistua kilpailuun.

Vetoomus on kerännyt jo reilusti yli 1000 allekirjoitusta. Se on alustavan aikataulun mukaan määrä luovuttaa Ylelle tiistaina 16. tammikuuta.

Myös muissa maissa on nähty samanlaisia boikottivaatimuksia. Islantilainen säveltäjien ja sanoittajien liitto FTT kehotti Islannin yleisradioyhtiö RÚV:ta vetäytymään vuoden 2024 Euroviisuista, mikäli Israel on mukana kilpailussa. Irlannin yleisradioyhtiö RTÉ puolestaan on saanut satoja sähköpostiviestejä, joissa sitä kehotetaan boikotoimaan ensi vuoden Euroviisuja Israelin osallistumisen vuoksi.