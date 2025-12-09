Juuri nyt Avaa

Listan sijalta 13 löytyy Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb , joka on saanut tittelin "The Caddie", joka on golfiin liittyvä termi ja suomentuu "mailapoika".

– On selvää, että Eurooppa on tekemisissä arvaamattoman, dominoivan kumppanin kanssa, jonka impulssit voivat kääntää mantereen yössä ylösalaisin, lehti kirjoittaa Trumpin vaikutuksesta.

Lehti perusteleekin jenkkijohtajan valintaa kärkisijalle hänen merkittävän vaikutusvaltansa kautta, jonka vuoksi lehti on rikkonut omaa sääntöään valitsemalla listalle jonkun muun kuin joko Euroopasta kotoisin olevan tai siellä asuvan henkilön.

Lehden mukaan kukaan muu ei olekaan vaikuttanut Eurooppaan tai Euroopassa tänä vuonna samoin kuin presidentti Trump.

Stubbin kuvaillaan myös olevan kokenut tekijä ulkomaan politiikassa ja EU-asioissa.

– 57-vuotias Suomen presidentti on hyödyntänyt diplomaattista kokemustaan luodakseen itselleen epävirallisen roolin Euroopan lähettiläänä Mar-a-Lagossa – ja Trumpin tulkkina mantereella.

Profiilissa listataan myös Stubbin saavutuksia ja kerrotaan muun muassa hänen suhteestaan Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyihin .

Lisäksi siinä sanotaan, että Suomen presidentillä on perinteisesti ollut rooli idän ja lännen välittäjänä ja, että Stubbin edeltäjä Sauli Niinistö on keskustellut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.