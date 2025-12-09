Listan kärjessä on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, jolle on annettu titteli "transatlanttinen iskuaalto".
Lehden mukaan kukaan muu ei olekaan vaikuttanut Eurooppaan tai Euroopassa tänä vuonna samoin kuin presidentti Trump.
Lehti perusteleekin jenkkijohtajan valintaa kärkisijalle hänen merkittävän vaikutusvaltansa kautta, jonka vuoksi lehti on rikkonut omaa sääntöään valitsemalla listalle jonkun muun kuin joko Euroopasta kotoisin olevan tai siellä asuvan henkilön.
– On selvää, että Eurooppa on tekemisissä arvaamattoman, dominoivan kumppanin kanssa, jonka impulssit voivat kääntää mantereen yössä ylösalaisin, lehti kirjoittaa Trumpin vaikutuksesta.
Näin Stubb sijoittui
Listan sijalta 13 löytyy Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka on saanut tittelin "The Caddie", joka on golfiin liittyvä termi ja suomentuu "mailapoika".
– Alexander Stubb on työskennellyt kovaa ollakseen Donald Trumpin paras kaveri Euroopassa, Stubbista kirjoitetaan hänen profiilissaan.
Stubbin kuvaillaan myös olevan kokenut tekijä ulkomaan politiikassa ja EU-asioissa.
– 57-vuotias Suomen presidentti on hyödyntänyt diplomaattista kokemustaan luodakseen itselleen epävirallisen roolin Euroopan lähettiläänä Mar-a-Lagossa – ja Trumpin tulkkina mantereella.
– Stubb on jopa lähtenyt viheriöille luodakseen yhteyden Yhdysvaltain presidenttiin heidän yhteisen harrastuksensa, golfin, kautta.
Profiilissa listataan myös Stubbin saavutuksia ja kerrotaan muun muassa hänen suhteestaan Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyihin.
Lisäksi siinä sanotaan, että Suomen presidentillä on perinteisesti ollut rooli idän ja lännen välittäjänä ja, että Stubbin edeltäjä Sauli Niinistö on keskustellut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
– Stubb on kuitenkin valinnut toisen tien, eikä ole julkisesti ollut yhteydessä venäläisiin, kirjoituksessa sanotaan.
Zelenskyi jäi Stubbin alle
Politicon listalta löytyy Trumpin ja Stubbin lisäksi myös 26 muuta vaikutusvaltaista toimijaa.
Tanskan pääministeri, 48-vuotias Mette Frederiksen löytyy toiselta sijalta heti siis Trumpin jälkeen.
Kolmannelta sijalta löytyy Saksan liittokansleri, 70-vuotias Friedrich Merz. Viidenneltä sijalta löytyy Putin.
Brexitin kovana kannattajana tunnetuksi tullut ja reformipuolueen puheenjohtaja Nigel Farage löytyy sijalta kuusi tittelillä "varjojohtaja", kun taas maan nykyinen pääministeri Keir Starmer sijalta kymmenen tittelillään "harmaa mies".
Sijalta 14, juuri Stubbin alapuolelta, löytyy Zelenskyi. Myös Viron entinen pääministeri ja nykyinen europarlamentaarikko Kaja Kallas löytyy listalta, sijalta 16.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron löytyy sijalta 19 tittelillä "haavoittunut kukko". Ranskan laitaoikeiston kärkihahmo Marine Le Pen, "sotahevonen",on sen sijaan listan neljäntenä.
Myös kansainvälisen jalkapalloliito, eli Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino löytyy listalta, jumbosijalta 28.
Infantinon kerrotaan tiivistäneen vuoden aikana suhteitaan Trumpiin. Viime viikolla kerrottiin, että Trumpille myönnettiin Fifan rauhanpalkinto.