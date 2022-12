CNN: Useat venäläissotilaat liittyneet Ukrainan armeijaan – MTV seuraa sotaa

CNN:n mukaan useat venäläissotilaat ovat liittyneet Ukrainan armeijan riveihin. Uutistoimisto on haastattelut ”Caesariksi” kutsuttua venäläismiestä, joka taistelee tällä hetkellä Ukrainan riveissä Bahmutissa.

Myös Caesarin perhe on nyt Ukrainassa, jossa hän uskoo heidän olevan paremmin turvassa kuin Venäjällä. Caesar sanoo olevansa yksi 200:sta venäläisestä, jotka ovat päättäneet liittyä Ukrainan joukkoihin. CNN ei ole pystynyt vahvistamaan tätä lukua.

– Kyllä, tapan maanmiehiäni, mutta heistä on tullut rikollisia. He tulevat vieraaseen maahan ryöstämään, tappamaan ja tuhoamaan. He tappavat siviilejä, lapsia ja naisia.