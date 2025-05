Kiinan litiummahdille uusi kilpailija: Suomi

Suomessa alkaa ensi syksynä litiumin louhinta.

Kyse on siitä, että Suomessa toteutuu ensimmäisenä Euroopassa koko ketju litiumkaivoksesta valmiiseen litiumhydroksidiin eli siihen aineeseen, joka päätyy sähköautojen akkutuotantoon.

Operaatiosta vastaa keskipohjalainen kaivosyhtiö Keliber.

Toiminta sijoittuu kolmelle kunnalle: Kaustisiin, Kokkolaan sekä Kruunupyyhyn ja tarkemmin ottaen seuraaville alueille: Rapasaareen, Emmekseen, Outovedelle, Länttään sekä Syväjärvelle.

Keliber on kertonut, että ensimmäisenä on tarkoitus ottaa käyttöön Syväjärven avolouhos, sitten Rapasaaren avolouhos ja maanalainen kaivos ja hankkeen loppupuolella Outovesi, Emmes sekä Länttä.

– Täältä Syväjärven kaivoksesta nousee syksyllä malmia (josta louhitaan litiumia), jonka varaan on Euroopassa laskettu paljon. Kiinan hallinnoimalle litiummarkkinalle halutaan nyt vaihtoehto, toteaa Outi Airola Kaustiselta.

Tältä näyttää litium luonnossa.MTV

Tavoitteena louhia miljoonia tonneja vuodessa

Kyse on merkittävästä hankkeesta. Siitä kertoo hankkeen hinta, vajaat 800 miljoonaa euroa, sekä se, että EU on listannut litiumin tuotannon osaksi kriittisten raaka-aineiden strategiaansa. Merkittävää on myös se, että muualla Euroopassa ei vielä ole akkukelpoisen litiumin tuotantoa.

Kuvassa osoitettuna EU:n strategiset hankkeet Suomessa. Lähde: Kaivosteollisuus.MTV

Lue lisää: Näitä kaivoshankkeita EU edistäisi nopeutetusti Suomessa

Alkuaine litiumia käytetään niin sähköautojen akuissa kuin myös jokaisen taskusta löytyvän matkapuhelimen akussa. Ja tarkoituksena on louhia sitä paljon, miljoonia tonneja vuosittain.

– Litiumhydroksidia, sitä arvokasta akkukemikaalia, syntyy 15 000 tonnia, josta karkeasti laskettuna riittää noin 300 000 sähköautoon, toteaa Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Koska EU pyrkii nostamaan myös muiden alkuaineiden omavaraisuutta, Suomessakin kartoitetaan uusia mineraaliesiintymiä nyt Itä-Lapista ja Pohjanmaalta.

– Johtuen tästä kallioperämme sinänsä hyvin mielenkiintoisesta syntyhistoriasta, se tarjoaa mahdollisuuksia löytää merkittäviä mineraaliesiintymiä, toteaa Geologian tutkimuskeskuksen raaka-aineiden saatavuudesta vastaava johtaja Hannu Lahtinen.