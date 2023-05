Suomen ensimmäinen litiumjalostamo on saanut suuret autovalmistajat liikkeelle: "Tulevat Kokkolaan saakka kysymään"

Kokkolan suurteollisuusalueella oli torstaina suuren urheilujuhlan tuntua.

Torvet soivat, maljoja kohoteltiin, silmä kostui siellä täällä eikä ihme: litiumista on puhuttu kauan, nyt se alkaa pikkuhiljaa muuttua tuotteeksi eurooppalaisille akkumarkkinoille.

Litiumkaivokset sijoittuvat Keski-Pohjanmaan maakuntaan, Kaustinen saa rikastamon ja Kokkolaan valmistuu litiumjalostamo.

– Tämä on Euroopan ensimmäinen litiumin arvoketju, jossa toiminta lähtee kaivokselta ja päätyy valmiiksi tuotteeksi Kokkolassa, kertoo litiumkaivoksien rakentamisesta vastavaan kaivosyhtiö Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Takana on pitkä historia, joka teki peruskiven muurausjuhlasta entistä liikuttavamman.

– Tunnelma on upea, matka on ollut pitkä. Jos ajatellaan, että ensimmäisen kerran Kaustiselta on löydetty litiumia vuonna 1959 ja nyt ollaan tässä. Onhan tämä merkittävä päivä, sanaili Hautala.

Keliber tekee myös eurooppalaista historiaa.

– Keliberistä tulee ensimmäinen eurooppalainen litiumin valmistaja, joka toimittaa litiumia omasta malmista eurooppalaiselle akkuteollisuudelle.

Kysyntä kasvanut nopeasti

Litiumin kysyntä maailmassa on kasvanut nopeasti. Liikenteen sähköistyminen on saanut autonvalmistajat liikkeelle ja litiumin metsästykseen.

– Harvoin näkee sellaista, että suuret autovalmistajat tulevat tänne Kokkolaan saakka kysymään, että milloin sitä tuotetta saisi, kuvailee Hautala.

Litiumesiintymä on Kokkolan, Kruunupyyn ja Kaustisen alueella merkittävä.

– Siellä on vielä valtava lisäpotentiaali. Meillä on nyt 12,7 miljoonaa tonnia malmia, mutta tilastollisiin menetelmiin perustuen malmipotentiaali voi olla suuruusluokkaa 200 miljoonaa tonnia.

Kaikki ei kuitenkaan ole mennyt aivan kuin Strömsössä, vaikka pääpiirteissaan lupaprosessit ovat edenneet kohtalaisen hyvin.

Kaustisen rikastamolle on ympäristölupa myönnetty viime joulukuussa, mutta siitä on meneillään kolme valitusta. Valitusprosessit tuppaavat Suomessa venymään, siksi litiumjalostamon toiminta käynnistyy Kokkolassa vuonna 2025 tuontirikasteella.

– Kyllähän näihin valitusprosesseihin kaikki toivovat nopeutusta Suomessa, se on ihan selvä.

Iso investointi

Kaikkiaan 588 miljoonan euron investointi tuo rakennusaikana noin 500 työpaikkaa alueelle, valmistuessaan koko ketju työllistää 300 vakinaista työntekijää.

– Näyttää siltä, että osaavaa työvoimaa löytyy, olemme aloittaneet myös koulutusyhteistyön ja hyvissä ajoin, kertoo Hautala.

Mukaan peruskiven muurausjuhlaan oli saapunut koko Sibaney-Stillwater-konsernin johto Euroopasta ja maailmalta. Sibaney-Stillwater on eteläafrikkalainen kaivosyhtiö, joka omistaa enemmistöosuuden Keliberistä.

Yhtiön toimitusjohtaja Neal Froneman, hallituksen jäsen Rick Menell ja Euroopan maajohtaja Mika Seitovirta kiittelivät Suomen arvoketjua, joka kohta toimii litium-tuotannon lippulaivana Euroopassa.

– Tämä on meille tosi tärkleä virstanpylväs. Sibaney haluaa siirtyä vihreisiin metalleihin, akkumetalleihin ja kierrätykseen ja myös tulla Eurooppaan. Olen tavattoman ylpeä siitä, että näin isolla investoinnilla voidaan aloittaa juuri Suomesta, sanoi Euroopan maajohtaja Seitovirta.

Suomella on muitakin etuja kuin litiumesiintymät.

– Suomi on turvallinen, täällä on selkeä lainsäädäntö ja lisäksi meillä on hyvä kumppani Suomen Malmijalostus, kertoi Seitovirta.

Laajennuksia tulossa?

Litiumin kysyntä antaa osviittaa myös mahdollisille laajennuksille.

– Litiumia ja akkumetalleja ei tule olemaan tarpeeksi näihin suunniteltuihin sähköautomääriin. Voisimme jo tänään myydä tämän tuotannon moneen kertaan, arvioi Seitovirta.

Hän vertaa litiumin hinnan nousua selvällä esimerkillä.

– Kun aloitin vuonna 2019, litiumin hinta oli 15 dollarin luokkaa. Nyt se on käynyt parhaimmillaan 80 dollarissa.

Suomen Malmijalostus Oy on viitisen vuotta sitten perustettu valtionyhtiö, joka on sijoittanut Keliberiin 70 miljoonaa ja hallitsee viidesosaa osakkeista. Suomalaisilla on siis näköalapaikka ja vaikuttamisen mahdollisuus Keliberin toimintaan. Toimitusjohtaja Matti Hietanen on tyytyväinen valtion rooliin yhtiössä.