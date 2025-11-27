Kaivosverotulojen jakosuhdetta muutetaan kuntien hyväksi.
Hallituspuolueet ovat päässeet sopuun kaivosmineraaliveron kiristämisestä, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan kiristys tulee etenemään eduskunnassa pääpiirteittäin hallituksen esityksen mukaisesti, mutta verotulojen jakosuhdetta muutetaan hieman kuntien hyväksi.
Kaivoskunnat tulevat saamaan verotuotosta 30 prosenttia ja valtio 70 prosenttia, kun hallituksen esityksessä suhde oli 20–80.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston mietintö on lehden mukaan valmistumassa ensi viikolla, minkä jälkeen asia etenee täysistunnon käsittelyyn.
Kaivosteollisuus on vastustanut suunniteltua veronkiristystä ja varoitellut, että se vaarantaa investoinnit ja lyhentää kaivosten elinikää. Perussuomalaiset piti käsittelyssä kiinni suunnitelmasta, jolla tavoitellaan 57 miljoonan euron verotuottoa vuodesta 2027 alkaen.
