EU-parlamentti äänestää pian siitä, saako soijanakkia kutsua nakiksi – suomalaismeppi: ”Tässä ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa”

– Surullistahan tässä on se, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen eteen on tehty kaksi ja puoli vuotta töitä, ja tämä on se asia, joka nousee esiin. Mutta en rupea vetämään yhtäläisyysviivoja siihen, että tämä taas kertoo, kuinka älytön EU on, Sarvamaa toteaa.