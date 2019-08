Kekseliäimmät kasvistuotteet jäljittelevät lihaa tarkasti ja jopa tihkuvat "verta" – silti punainen liha käy kaupaksi lähes entiseen malliin

Keskolta kerrotaan, että kasviperäisten lihaa korvaavien tuotteiden myynti on alkuvuoden aikana kasvanut noin 30 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Tästä huolimatta käyttö on vielä selvästi kokeellista.

– Keskustelu ympäristöstä ja kestävästä ruokavaliosta on varmasti tullut jäädäkseen, mutta muutos tapahtunee hitaasti. Punaista lihaa korvataan tällä hetkellä pääasiassa kanalla, mutta asiakkaat haluavat kokeilla uudenlaisia tuotteita, sanoo Keskon tavarakaupan johtaja Harri Hovi.

Myöskään S-ryhmän tilastoista ei vielä näy, että lihaa ostettaisiin vähemmän, kun valitaan kasvispohjaisia tuotteita. S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa sanoo, että lihalle vaihtoehtoisten kasvistuotteiden myynti on toistaiseksi pientä, jos ajatellaan koko Suomea.

– Näemme, että tämä ilmiö ja käänne on vielä alkuvaiheissaan, ja koko ajan tulee uusia innovaatioita, Oksa sanoo.

Punaisen lihan kulutus on ollut hieman laskemaan päin viime vuosina, mutta samalla siipikarjanlihan kulutus on kasvanut hieman enemmän. Lihatiedotuksen mukaan suomalaiset söivät viime vuonna keskimäärin 81,3 kiloa lihaa henkilöä kohden, eli 300 grammaa enemmän kuin kahtena aiempana vuonna.

Sama trendi näyttää jatkuneen myös tänä vuonna. Lihatalo Atrian mukaan punaisen lihan kulutus on vähentynyt Suomessa alkuvuoden aikana neljä prosenttia. Samaan aikaan kananlihan kulutus on kasvanut kuusi prosenttia.

"Lihankaltaisuus helpottaa siirtymää"

S-ryhmä toi reilu viikko sitten valikoimiinsa yhdysvaltalaisen Beyond Meatin burgeripihvit, jotka ovat jauhelihapihvin kaltaisia kasvispohjaisia pihvejä. Niitä saa myös kymmenistä K-ryhmän kaupoista.

Oksan mukaan Beyond Meatin burgeripihvejä pidetään pioneerituotteena, joka kenties ensimmäisenä kasvispohjaisena tuotteena menee täydestä vastaavaan lihatuotteeseen verrattuna.

– Uskomme, että siitä tulee myydyimpiä vegetuotteita, mitä S-ryhmällä on myynnissä, Oksa sanoo.

Myös Lidl kertoi heinäkuussa tuovansa Beyond Meatin purilaispihvin kaltaisen tuotteen kauppoihinsa Saksassa. Lidlin viestinnästä kerrotaan, ettei tuote ole tulossa kauppoihin Suomessa, mutta muita uusia kasvistuotteita tulee valikoimiin jatkuvasti.

– Lihaa jäljittelevät tuotteet ovat helppo tapa vaihtaa liha kasvispainotteiseen vaihtoehtoon. Näissäkin tuotteissa kuluttajille on tärkeää, että kasviproteiinituote maistuu hyvältä, Keskon Hovi arvioi.

Hän kertoo, että sekasyöjille uppoavat hyvin Beyond Meatin pihvien kaltaiset tuotteet, jotka jäljittelevät lihan rakennetta, ulkonäköä ja tuoksua. Sen sijaan vegaaneille tai selkeästi kasvissyöjiksi itsensä mieltäville voi Oksan mukaan olla kielteinen asia, jos kasvistuote on liiaksi lihan kaltainen.

Markkina ylikuumeni



Kauppaketjujen mukaan kilpailu uusien kasviproteiinituotteiden välillä on kovaa ja vaatimustaso nousee jatkuvasti. Vaikka aika onkin kypsä kasviperäisien tuotteiden markkinalle, ei mikä tahansa mene kaupaksi.

– Kun alkoi olla vaihtoehtoja, niin vain hyvät tuotteet selvisivät todellisesta testistä. Tosi monta kasvispohjaista tuotetta on vain käynyt markkinoilla ja poistunut, kun riittävää kysyntää ei ole ollut.

Pihvistä valuu punajuurimehua ja kookosöljyä



Beyond Meatin hampurilaispihvi pyrkii jäljittelemään tarkasti lihaisan serkkunsa ominaisuuksia. Herneproteiinista valmistettu pihvi esimerkiksi vuodattaa verta imitoivaa punajuurimehua ja lihan rasvasattumat ovat kasvisversiossa korvattu kookosöljyllä.

Kasviproteiinituotteita on myös tutkittu. Esimerkiksi Michiganin yliopistossa kasvispihviä verrattiin tavalliseen naudanlihapihviin. Kasvisvaihtoehdon kasvatuksen ja valmistuksen todettiin päästävän 90 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasuja ilmakehään ja kuluttavan puolet naudanlihapihvin valmistukseen vaaditusta energiasta.

Nyhtökauraa valmistavan Gold & Greenin toimitusjohtaja Maija Itkonen on julkisuudessa sanonut, että Beyond Meatin tuotteet inspiroivat kehittämään nyhtökauran.

Toukokuussa pörssiin listautuneen Beyond Meatin osake lähti 25 dollarista eli noin 23 eurosta, ja nyt osakkeesta maksetaan noin 160 euroa kappaleelta. Beyond Meatin toiminta on kuitenkin ollut tappiollista. Vuonna 2018 yhtiön nettotappio oli noin 27 miljoonaa euroa.