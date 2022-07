Esther, 25, löysi itsevarmuutensa lopetettuaan karvanpoiston: "Tajusin, ettei minussa ole mitään vikaa"

25-vuotias Esther Calixte-Bea antoi ihokarvojensa kasvaa vapaasti ensimmäisen kerran vuonna 2020.

– En tuntenut oloani enää itsekseni. Olin aivan kuin joku muu. Olin yrittänyt rakentaa suhdetta ihokarvoihini ja parantaa itseluottamustani vuonna 2020. Aloin myös pitää rintakarvoituksestani, Esther kertoo.

Kanadan Montrealista kotoisin oleva Esther tunnetaan nykyisin sekä taiteilijana, ihokarva-aktivistina että Queen Esienä sosiaalisessa mediassa.

– Olin 22-vuotias ja päätin lopulta lopettaa karvojen poiston rinnastani. Olin esimerkiksi yrittänyt poistaa karvoja elektrolyysin avulla, Esther kertoo Tylalle.

Elektrolyysi on karvanpoistomenetelmä, jossa karvatupet poltetaan yksi kerrallaan. Se on tehokas, mutta todella hidas tapa hankkiutua eroon karvoituksesta.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin esittelee sosiaalisessa mediassa ylpeänä rintakarvojaan sekä sheivaamattomia kainaloitaan, vatsaansa, käsivarsiaan ja sääriään.

– Karvaisena naisena ihokarvojen poisto on tuntunut kivuliaalta vuosien ajan. Lopulta tajusin, että olin täysin ehdollistanut itseni yhteiskunnan normeihin. En olisi voinut antaa ihokarvojeni olla ja kasvaa vain koska olin nainen, Esther pohtii sukupuolensa vuoksi kokemiaan paineita karvanpoistoon.

Pandemia on vaikuttanut naisten suhtautumiseen itseensä

Esther uskoo, että hänen esimerkkinsä on auttanut muita naisia hyväksymään ihokarvansa ja tuntemaan olonsa paremmaksi omassa kehossaan.

– Kun lopetin rintakarvojeni poiston, tajusin, ettei minussa ole mitään vikaa vaan syy on yhteiskunnassamme ja kauneusteollisuudessa, Esther toteaa.

– Naiset ovat ottamassa takaisin valtansa. Se on loppujen lopuksi heidän valintansa. On naurettavaa, että naisilta odotetaan, että he sheivaavat, laseroivat ja vahaavat ihokarvansa yhteiskunnan takia, toteaa kehopositiivisuuteen erikoistunut valmentaja Tajinder KaurTylalle.

Kaur kertoo, että hänen on vaikea hyväksyä sitä, että miesten ei tarvitse nähdä juuri vaivaa karvoituksensa poistamisen eteen toisin kuin naisten.

– Pandemian myötä naiset ovat selvästi investoineet aikaa itseensä ja itsensä rakastamisen opetteluun, Kaur pohtii.

Lomamatka avasi silmät kauneusihanteiden paikallisuudelle

Esther kertoo, ettei ole koskaan ollut itsevarmempi kuin hän nykyisin on. Hän muistelee, että karvoista tuli hänelle ongelma jo lapsena. Kasvavista karvoista johtuvan häpeän takia hän lopetti esimerkiksi uimisen jo nuorella iällä. Hän ei halunnut vahata karvoja tai sietää sisään kasvaneista karvoista johtuvaa kipua.

– En ollut koskaan kyseenalaistanut sitä ennen kuin tajusin vihaavani sitä kaikkea. Vihasin sheivausta, vihasin sisään kasvaneita karvoja ja vihasin sitä, että kahden päivän päästä karvat kasvoivat aina takaisin, Esther luettelee.

Esther teki päätöksen lopettaa karvojen poiston pian oltuaan lomamatkalla Haitilla. Lomalla hän oli ymmärtänyt, että kauneusihanteet vaihtelivat riippuen siitä, missä päin maailmaa on. Käsitys siitä, mikä on kaunista, oli muuttunut myös ajan saatossa.

– En ollut enää niin itsetietoinen oppiessani tämän ja tajusin, että voisin valita itselleni parhaan vaihtoehdon. Minun ei tarvinnut odottaa yhteiskunnan hyväksyntää sille, miltä vartaloni ja minä näytän, Esther kertoo.

Palattuaan kotiin Kanadaan hän lopetti sheivauksen ja karvojen poiston. Hän poistui ensimmäisen kerran kotoaan aikuisiällä niin, että hänen luonnostaan karvainen rintansa näkyi julkisesti.

Taiteilijana Esther loi myös "Lavender Project" -nimisen kollaasin, joka koostuu Estherin omakuvista. Kuvissa hänellä on mekko, jonka kaula-aukko paljastaa hänen rintakarvansa. Hän julkaisi kuvat Instagramissa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Kukaan ystävistäni ei tiennyt eikä myöskään suuri osa perheestäni. Olin siinä pisteessä itseluottamukseni kanssa, että minulla oli tarpeeksi mukava olo itseni kanssa. En halunnut piilotella itseäni enää, se oli ollut todella raskas taakka kannettavana, Esther kertoo.

Ihokarvat eivät määrittele pukeutumista

Nykyisin Esther pukeutuu sellaisiin vaatteisiin kuin haluaa. Hän ei enää mieti sitä, paljastavatko shortsit karvaiset sääret tai olkaimeton toppi hänen kainalokarvansa.

Valinnoillaan Esther toivoo herättävänsä keskustelua siitä, miksi karvoitus yhdistetään maskuliinisuuteen, vaikka karvoitus naisellakin on täysin luonnollista.

– Ystäväni olivat todella ylpeitä minusta ja taideprojektistani. He olivat yllättyneitä, etten ollut koskaan kertonut heille rintakarvoistani, Esther kertoo.

Estheristä on tullut tunnettu ihokarvojen puolesta puhuva aktivisti eri sosiaalisen median kanavissa. Hän on esiintynyt myös naistenlehti Glamourin itsensä rakastamiseen keskittyvässä numerossa julistamassa, kuinka naiset voivat kantaa karvansa myös tyylillä. Lisäksi hänen taideteoksiaan, jotka käsittelevät naisiin kohdistuvia kauneusnormeja, on ollut näytillä Montrealin Museum of Fine Arts -taidegalleriassa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Esther kertoo, etteivät ihokarvat ole vaikuttaneet hänen seuraelämäänsä.

– En ole enää epävarma karvoituksestani. Menen ulos ja puen päälleni, mitä haluan. Olen itsevarma, koska tein päätöksen, etten antaisi maailman enää painostaa minua muuhun, Esther kertoo.

Hän saa myös kritiikkiä ulkonäöstään, etenkin TikTokissa.

– Minua on painostettu sheivaamaan pikkutytöstä asti yksinkertaisesti siitä syystä, että olen nainen, Esther kertoo.

Ulkonäköpaineista ja ilkeistä kommenteista huolimatta Esther on päättänyt pitää karvoituksensa ja mennä omien tuntemustensa mukaan. On tärkeää, että mikäli päätät poistattaa ihokarvojasi säännöllisesti tai päätät jättää ne kasvamaan, on päätöksen oltava omasi.

