Espanjalaisnuori on sairastanut koronan kolme kertaa – piti viimeisintä testitulosta huonona vitsinä: "Toinen tartunta oli pahin"

Polon tapaus ei kuitenkaan ole ainoa laatuaan ainakaan Espanjassa. Lehden mukaan Katalonian terveysministeriö on raportoinut tapauksesta, jossa henkilö oli sairastunut koronaan jopa neljä kertaa.

"Minun täytyi hyväksyä kolmas positiivinen tulos"

Tuloksen vahvistamiseksi Polo yritti päästä viralliseen koronatestiin. Espanjan nykyisten koronasäädösten mukaan tämä ei kuitenkaan onnistunut, sillä testaus on keskitetty oireileviin ihmisiin, jotta perusterveydenhuolto ei kuormittuisi entisestään.

"Olen tehnyt testejä vastuuntunnosta"

Nuori on pohtinut, havaitaanko Espanjassa viruksen todellinen leviäminen.

Hän muistuttaa, että kaikki eivät kuitenkaan ole toimineet samoin, jolloin he eivät saa tietää tartunnastaan.

Kaksi tekijää selittävät tartuntoja

Kataloniassa terveysministeriö on arvioinut, että 2 prosenttia kaikista alueella havaituista tapauksista pandemian alun jälkeen on ollut uudelleentartuntoja. Espanjan kuudennessa korona-aallossa uudelleentartuntoja alle 50-vuotiaiden joukossa on jopa 8 prosenttia tapauksista.