"Älä ole idiootti kuten minä" – Tommy, 51, julkaisi koskettavan tekstin ja varoitti koronaviruksen salakavaluudesta: Kuoli tautiin seuraavana päivänä

Katui syvästi juhlimista

– Minun tyhmyyteni vuoksi asetin äitini, siskojeni ja oman perheeni terveyden vaaraan. Tämä on ollut todella kivulias kokemus, hän kirjoitti.

Tartuntamäärät kasvussa

Yhdysvalloissa on todettu enemmän koronatartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia kuin missään muualla maailmassa. Yhteensä koronavirustartuntoja on maassa todettu lähes 2,7 miljoonaa ja tautiin kuolleita on 128 000.