Espanjalaislähde: Cristiano Ronaldo teki päätöksen tulevaisuudestaan – on tärkeän valtataistelun "ehdoton voittaja"

Ronaldo on uutisten mukaan käynyt keskusteluja asiasta agenttinsa Jorge Mendesin kanssa jo syyskauden lopusta lähtien. Portugalilaistähden on kerrottu olevan tyytymätön Unitedin nykytasoon niin kuin myös seuran nykyiseen väliaikaismanageriin Ralf Rangnickiin .

Kun Rangnickin on ollut tarkoituksena jäädä urheilujohdon neuvonantajaksi Unitediin vielä nykyisen valmennuspestinsä jälkeen, Ronaldon on arveltu kaivavan lähtökuoppia yhdessä Mendesin kanssa. 37-vuotiaan hyökkääjätähden sopimus kattaa myös seuraavan kauden.

Nyt espanjalaislehti AS:n jalkapallotoimittaja Manuel Sainz uutisoi, että Ronaldo on kaikesta huolimatta päättänyt jäädä Manchester Unitediin ensi kaudella. Ratkaisuun on vaikuttanut se, että Rangnickin asema seurajohdon silmissä on muuttunut, eikä kokenut jalkapallomanageri välttämättä olekaan jäämässä Old Traffordille sopimuksestaan huolimatta.