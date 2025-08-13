Kultamaalivahti sai yhtäkkiä lähtöpassit – "Olen pettynyt ja masentunut"

Julkaistu 13.08.2025 10:46
Maailman parhaisiin jalkapallomaalivahteihin lukeutuva Gianluigi Donnarumma vahvisti tiistai-iltana jättävänsä PSG:n välittömästi. Italialainen lukeutui vielä viime kaudella seuran tärkeimpiin pelaajiin, kun pariisilaiset juhlivat seurahistorian ensimmäistä Mestarien liigan pokaalia sekä triplamestaruutta.

26-vuotiaan Donnarumman ilmoitus kuultiin sen jälkeen, kun päävalmentaja Luis Enrique oli jättänyt tämän kokoonpanon ulkopuolelle ennen keskiviikkoiltana pelattavaa Super Cupia Tottenhamia vastaan.

PSG hankki ranskalaismaalivahti Lucas Chevalierin lauantaina ja vauhditti samalla sopimuksensa viimeiseen vuoteen valmistautuneen Donnarumman lähtöhuhuja.

– Valitettavasti joku on päättänyt, että en voi enää olla osana joukkuetta ja antaa panostani sen menestykseen, Donnarumma kirjoitti tiistaina viestipalvelu X:ssä.

– Olen pettynyt ja masentunut.

Donnarumman viittaama "joku" oli päävalmentaja Enrique, joka sai Super Cupia edeltävässä lehdistötilaisuudessa vastailtavakseen lähinnä maalivahtia koskevia kysymyksiä.

– Vaikeita päätöksiä riittää aina tehtäväksi. Voin sanoa Gianluigi Donnarummasta vain hyviä asioita, Enrique sanoi.

– Hän on yksi maailman parhaista pelipaikallaan, ei kysymystäkään siitä. Hän on vielä hienompi persoona, mutta me etsimme erityyppistä maalivahtia.

Kesän 2021 EM-kultavahdin agentti Enzo Raiola vihjaisi seuraavan osoitteen löytyvän mahdollisesti Valioliigasta.

– Harkitsemme nyt kaikkia ratkaisuja. Ehkäpä Valioliigassa on seuroja, jotka pystyvät maksamaan tarvittavan summan, siirtotoimittaja Fabrizio Romano kertoo Raiolan sanoneen.

Manchester Cityn kerrotaan tarkkailevan Donnarumman tilannetta tarkasti, etenkin jos seuran brasilialaisvahti Ederson vaihtaa maisemaa. 

