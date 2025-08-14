PSG:n ja tähtivahdin likainen soppa syvenee – "Hän oli valmis"

Gianluigi Donnarumma vaihtaa maisemaa.Credit: Inaki Esnaola / Alamy Stock Photo
Julkaistu 30 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Joni Vainio

joni.vainio@mtv.fi

Maalivahti Gianluigi Donnarumma ilmoitti tiistaina jättävänsä pariisilaisseura PSG:n välittömästi. Nyt asiaan saatiin uutta kulmaa.

26-vuotiaan Donnarumman ilmoitus kuultiin sen jälkeen, kun päävalmentaja Luis Enrique oli jättänyt tämän kokoonpanon ulkopuolelle ennen keskiviikkoiltana pelatttua Super Cupia Tottenhamia vastaan.

Nyt välirikosta on saatu uutta tietoa. Donnarumman agentti Enzo Raiola kertoi Sky Sportsille, että hänen suojattinsa oli valmis joustamaan ehdoistaan voidakseen jatkaa joukkueessa.

– Kuten Gianluigin kommenteista voi päätellä, hän on erittäin surullinen, että näin tapahtui ja olen myös yllättynyt PSG:n reaktiosta asiaan.

– Viimeisen kymmenen päivän aikana kaikki neljän vuoden aikana saavutettu on romutettu. On uhka, että tämä kohu peittää kaikki saavutukset alleen, Raiola totesi.

Agentti sanoo, että PSG pyysi Donnarummaa laskemaan palkkatoivettaan, johon italialaismaalivahti Raiolan mukaan suostui.

– Hän hyväksyi seuran esittämät toiveet ja oli valmis laskemaan palkkatoivettaan, sillä Gianluigi viihtyi seurassa ja oli tyytyväinen PSG:n saavutuksiin.

Raiola sanoo, että päätös yhteistyön päättymisestä tapahtui seurajoukkueiden MM-turnauksen aikana.

– Seura pyysi meitä olemaan puhumatta medialle, ja kunnioituksesta seuraa kohtaa teimme niin ja koska keskityimme itse peleihin.

Jatko avoinna

Raiola väläyttää, että Donnarumma voisi seuraavaksi siirtyä Valioliigaan.

– Valioliigassa on maksukykyisiä seuroja. Heillä on ilmeisesti kuvitelma, että Gianluigi olisi erittäin kallis hankinta, mutta näin ei ole, Raiola sanoo.

