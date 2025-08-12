PSG:ltä raju temppu eurohuippupelin alla – tähtinimelle tyly ilmoitus

PSG ja italialaismaalivahti Gianluigi Donnarumma ovat melkoisen riitatilanteen keskellä. PSG teki jo liikkeitä pelaajamarkkinoiden puolella, eivätkä sen keinot siihen jääneet.

Ranskan jalkapallojätti PSG hankki lauantaina maalivahti Lucas Chevalierin Lillestä 40 miljoonan euron siirtosummalla. Chevalier, 23, on ollut jo Ranskan maajoukkuemiehityksessä mukana, odottaen A-maajoukkuedebyyttiään.

Chevalierin hankinta oli PSG:n reagointi, kun sen ja huippuluokan maalivahdin Gianluigi Donnarumman jatkosopimusneuvottelut eivät ole edistyneet.

Italialaistähti tienaa ESPN:n mukaan hulppeat 850 000 euroa kuukaudessa ja hän haluaisi silti palkankorotuksen. Donnarumman sopimus pariisilaisseurassa päättyy ensi kesänä.

Donnarumma, 26, oli avainroolissa, kun PSG voitti viime kaudella kauan himoitsemansa Mestarien liigan.

PSG:n urheilujohtaja Luis Campos on ajanut seuraan uutta palkkarakennetta, mikä tarkoittaa alempaa palkkapohjaa ja isompia kannustimia yksilöllisiin ja kollektiivisiin suorituksiin. Tämä on näkynyt seuran ja Donnarumman palkkaneuvotteluissa, mitkä eivät ole edistyneet toivotulla tavalla.

PSG teki rajun tempun keskiviikon huippuottelun eli Tottenhamia vastaan pelattavan Super Cup -taiston alla, kun se jätti Donnarumman kokonaan sen rosterin ulkopuolelle.

PSG:n nimilista:

Donnarummaa on viety siirtohuhuissa muun muassa Manchester Unitediin ja Chelseaan.

Donnarumma yllätti vuonna 2017 kasvattajaseuransa AC Milanin kieltäytymällä jatkosopimustarjouksesta, mutta seura ja pelaaja pääsivät lopulta yhteisymmärrykseen neljän vuoden jatkosta.

Donnarumma jätti Milanin vuonna 2021 vapaana agenttina ja siirtyi PSG:hen, koska pyysi italialaisseuralta enemmän palkkaa kuin se oli valmis maksamaan.

Keskiviikkona pelattavassa UEFA Super Cupin ottelussa kohtaavat viime kauden Mestarien liigan voittaja PSG ja Eurooppa-liigan voittaja Tottenham. Kamppailu on nähtävissä MTV Katsomosta ja Sub-kanavalta.

Peetu Pasasen juontama studiolähetys lähtee liikkeelle kello 21. Asiantuntijoina mukana ovat Mika Väyrynen ja Juho Rantala. Itse ottelu käynnistyy kello 22.